هذا ما حققته أصالة بـ "ضريبة البعد"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت الفنانة السورية أصالة المليون ونصف المليون مشاهدة بأغنيتها "ضريبة البعد"، وذلك بعد طرحها منذ 3 أيام على يوتيوب.

وكانت طرحت أصالة، ألبومها الجديد "ضريبة البعد" الذي يضم عشر أغنيات، تمثل مزيجًا من الأحاسيس والتجارب المختلفة، بدءًا من الأغنية الرئيسية "ضريبة البعد"، مرورًا بأغانٍ، منها "كلام فارغ" التي صدرت منفردة سابقًا، إلى جانب "مش وحشة"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، و"عندي اكتفاء". كما ضم عناوين ملفتة، منها "كل التفاصيل"، "المال السايب"، "العنب الساقع"، و"أيها المواطن"، في طرح يجمع بين الرومانسية، التأمل في الفقد، الدعوة للاستقلالية، ونقد العلاقات المربكة بنبرة ساخرة.



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