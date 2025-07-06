فتيات يُطاردن مارت رمضان ديمير!

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان النجم مارت رمضان ديمير سيخوض بطولة مسلسل جديد بعنوان "لا يحدث لنا شيء " ومن المقرر ان يقدّم شخصية "اتاكان" الشاب الوسيم الذي يُدير مكان شعبي وتلاحقه الفتيات.



على صعيد آخر كان قد تداول ناشطون مقطع فيديو لـ مارت رمضان ديمير أثار الكثير من الجدل.

وفي التفاصيل، التقطت عدسات الكاميرات، مقطع فيديو لمارت رمضان ديمير، الذي عرف بشحصية فريد في مسلسل "الطائر الرفراف"، ظهر فيه وهو يستمتع بأوقات رومانسية للغاية، إذ ظهر وهو يقبّل ويحتضن فتاة مجهولة.