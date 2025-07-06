نجلاء الودعاني ترد على منتقديها بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - ردّت صانعة المحتوى السعودية نجلاء الودعاني على انتقادات سفرها إلى باريس، قائلة: "يسقط عليك إحساسه بنقص الفرحة وكأنهم ينقلون جرحهم لك ويتكلمون بصوت معركتهم الداخلية، خلونا نقفل باريس ولاحد يجيها لأن يفشل اللي يجي بعدها".



على صعيد آخر، أعلنت نجلاء الودعاني مؤخرا انفصالها رسمياً عن زوجها عبد الرحمن الدخيل، وذلك بعد فترة من الصمت والجدل.

وردت نجلاء على سؤال إحدى متابعاتها والتي قالت لها: "نجلاء انفصلتي؟ والله مهو لقافة ولكن هذا اللي واضح، الله يعوضكم خير، كل شي مكتوب"، لترد نجلاء قائلة: "الخبر صحيح، ومن وقت مو طويل ولا قصير. وكنت ما أبي أعلن أو أتكلم عشان أعيش هالمرحلة مع نفسي وأتجاوز جزء منها بشكل صحي شوي، بعيد عن طرار طيش الميديا.. اللي ما قصروا أصلاً، وأصحاب الذمم الواسعة".

