ناصيف زيتون يُتابع صعوده بـ "حلوة"..اليكم ما حققه

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "حلوة" للفنان ناصيف زيتون الى 4 مليون و700 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها منذ 3 أسابيع تقريبا، اذ ما زال الجمهور يتداولها بشكل كبير.



وقد تمكنت أغنية "حلوة" مؤخرا من خرق لائحة الأغاني الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، وتصدرت الترند في المرتبة الأولى ضمن قائمة الـ"Trending".

وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد رواد الانترنت استخدامها ونشرها والرقص على أنغامها، كما شارك ناصيف متابعيه فيديو قصير يُوثّق يوميّاته وتفاصيل حياته الصغيرة، : "هلّق كلّ اهتمامي باللحظات "الحلوة" وانتو بشو اهتمامكم؟".