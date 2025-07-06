ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "حلوة" للفنان ناصيف زيتون الى 4 مليون و700 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها منذ 3 أسابيع تقريبا، اذ ما زال الجمهور يتداولها بشكل كبير.
وقد تمكنت أغنية "حلوة" مؤخرا من خرق لائحة الأغاني الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، وتصدرت الترند في المرتبة الأولى ضمن قائمة الـ"Trending".
وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد رواد الانترنت استخدامها ونشرها والرقص على أنغامها، كما شارك ناصيف متابعيه فيديو قصير يُوثّق يوميّاته وتفاصيل حياته الصغيرة، : "هلّق كلّ اهتمامي باللحظات "الحلوة" وانتو بشو اهتمامكم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يُتابع صعوده بـ "حلوة"..اليكم ما حققه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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