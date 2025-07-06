فيديو لزوجة ديوغو جوتا عند مغادرتها مراسم الدفن

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو لزوجة كرة القدم الراحل ديوغو جوتا وذلك عند مغادرتها مراسم الدفن، اذ بدا عليها التأثر الشديد وعدم القدرة على التحمل، وهو الأمر الطبيعي، اذ ان رحيله شكّل ضجة كبيرة وحزنا عميقا عند الكثيرين.
وكان توفي نجم ليفربول والبرتغال، ديوغو جوتا، في حادث سيارة على الطريق السريع A-52 بمدينة زامورا، برفقة شقيقه البالغ من العمر 26 عامًا، أثناء استمتاعه ببعض الوقت خلال فترة توقف الموسم، وكان جوتا في سيارة مع شقيقه أندريه - الذي كان لاعبًا في فريق بينافيل - قبل وقوع الحادث المميت بعد الثانية عشرة والنصف بقليل من مساء الخميس.
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