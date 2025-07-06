وائل كفوري يثير الجدل بصورة من حفل زفافه ويعلن نشر فيديو الزواج قريبًا.. فما القصة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 07:19 مساءً - أثارت صورة غامضة التقطت عن بُعد نشرها الفنان وائل كفوري عبر حسابه على إنستغرام الجدل والتكهنات حيث ظهر في حفل زفاف إلى جانب عروسه وهو يمسك بيدها من دون أن تظهر ملامحها إنما ظهرت مرتدية فستان زفاف أنيق. فيما هو ظهر واضح الملامح ويرتدي بدلة رسمية كلاسيكية. وبدت السعادة على وجهه وهو يضحك فيما لم يظهر وجهها إنما جسدها فقط. وأرفق الصورة بتعليق شوّق به متابعيه " شريط الزفاف قريبًا". ما جعل الكثيرين يعتقدون أنه سيطلعهم على حفل زفافه من زوجته الثانية شانا عبود.

انقسام في الآراء حول صورة الزفاف

تباينت ردود الفعل حول الصورة التي نشرها الفنان وائل كفوري عبر حسابه على إنستغرام من حفل زفافه. وانقسمت التعليقات بشأن حقيقتها. فمنهم من جزم أنها بالفعل صورة من حفل زفافه من زوجته الثانية شانا عبود وأنه بنشره صورته معها من حفل الزفاف، يريد تأكيد الأقاويل التي انطلقت مؤخرًا وجزمت زواجهما لاسيما أنهما ينتظران مولودهما الأول وقد تردد أنها فتاة، وارتأوا في تعليقهم أن وائل كفوري فضّل نشر صورة غير واضحة من حفل زفافه لأنه لطالما اعتمد الخصوصية في حياته الخاصة. ومنهم من أكد أن الصورة لا تمتّ إلى زواجه من شانا عبود بأي صلة إنما هي مأخوذة من أغنية مصورة جديدة لوائل كفوري من ألبومه الجديد"WK25" .

ولكن ما زاد الأمر تشويقًا التعليق الذي وضعه وائل كفوري على الصورة إذ كتب: " شريط الزفاف قريبًا". ليزيد جرعة التشويق في نفوس متابعيه ومحبيه الذين راحوا يغدقون عليه عبارات التهنئة بزفافه متمنين له السعادة بزواجه من شانا عبود. ومن هذه التعليقات " مبروك يا عريس"، " عريس الموسم"، "أحلى عريس بيببقلك الفرح مبرووووك". فيما اعتبر آخرون أن الصورة لقطة من فيديو كليب جديد لوائل ومنهم من ذكر عنوانها " تك تك قلبي".

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حقيقة الصورة وفيديو كليب الزفاف

من جهته، لم يعلق الفنان وائل كفوري على كل البلبلة والتكهنات التي رافقت صورة الزفاف التي نشرها، ولكن عمد في اليوم التالي على نشر مقطع من فيديو كليب أغنيته الجديدة " تك تك قلبي" حيث ظهر وائل بالبدلة الرسمية الكلاسيكية المناسبة للزفاف وهي نفسها التي ظهر بها في صورة حفل الزفاف التي سبق أن نشرها.

وفي مقطع الفيديو ظهر وائل كفوري وهو يرقص وتظهر في المقابل أيضًا فتاة وهي ترقص من دون الكشف عن وجهها. وفي لقطة أخرى، تحمل فستان الزفاف فيما تظهر بعدها وهي ترقص مع صديقاتها في مشهد آخر. ثم يبرز مشهد العروسين معًا في السيارة. ومن خلال المقطع المختصر الذي نشره وائل، طغت أجواء السعادة والفرح على الكليب والعروسين. وعلق وائل على الفيديو 7 /7 /2025 الساعة الرابعة بتوقيت بيروت. ووضع هاشتاغ تك تك قلبي وهاشتاغ ألبومه الجديد "WK25" مشيرًا بذلك أن الأغنية المصورة ستصدر بهذا التوقيت. ويكون وائل كفوري بهذه الطريقة قد جزم حقيقة الصورة وفيديو "شريط الزفاف" الذي وعد بنشره قريبًا واتضح أنهما ليسا من حفل زفافه من شانا عبود كما اعتقد الكثيرون إنما من أغنيته المصورة " تك تك قلبي" التي تعدّ الأغنية الثانية التي أطلقها وائل كفوري من ألبومه الجديد "WK25" بعد أغنية " بدي غيّر فيكي العالم" التي أعادته للون الرومانسي الذي يتميز به وائل كفوري بقوة طيلة مسيرته الفنية.

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وائل كفوري يروّج لألبومه الجديد بطريقة مميزة

وكان وائل كفوري أطلّ من قبل بفيديو ترويجي مميز لألبومه الجديد نشره عبر صفحته على إنستغرام. إذ تمّ تسليط الكاميرا على يده وهو يكتب على ورقة عناوين أغاني ألبومه الجديد بطريقة لافتة ومنها " بدي غيّر فيكي العالم"، و" بعتذر منك"، و"تك تك قلبي"، و"انت بعيوني"، و"شو بتمنى"، و"انتي حلوة".

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الظهور الأول العلني لوائل كفوري مع زوجته الثانية شانا عبود

وإذا كان الفنان وائل كفوري يتبع دومًا سياسة التزام الصمت في كل مسائله الخاصة حيث لم يصدر طيلة الفترة السابقة أي تعليق من قبله يؤكد أو ينفي خبر زواجه من شانا عبود، فإنه حسم الأمر مؤخرًا غير مباشرة حيث أطلّ برفقتها ضمن حفل خاص حضره أيضًا الفنان مروان خوري والفنان كارلوس في منطقة أدما في لبنان حيث ظهر وائل كفوري للمرة الأولى برفقة شانا عبود علنًا وكأنه يكشف عن زواجه منها من دون أن يصرح بذلك حيث كان يجلس طيلة الوقت بجانبها على طاولة واحدة مع الحضور.

وقد ترافق ذلك مع ظهور علامات الحمل البادية بوضوح على شانا حيث أطلت بفستان أسود اللون وشعر منسدل على كتفيها.

وقد لاقت الفيديوهات التي انتشرت من الحفل تفاعلًا حيث عبرت التعليقات عن حبهم الكبير لـ وائل كفوري الذي غنى العديد من أغنياته في الحفل ومنها بعض الأغاني وهو جالس بقرب زوجته شانا عبود التي بدت تتمايل منسجمة بغنائه. وكانت تضع يدها بين الحين والآخر على بطنها المنتفخ، ما يدلّ أنها في أشهر حملها الأخيرة، وقد تردد أنها حامل بفتاة. بالاضافة لتقديمه عددًا من أغنياته بطريقة الديوهات العفوية مع الفنان كارلوس الذي نشر العديد من هذه الديوهات من خلال فيديوهات على ستوري حسابه على إنستغرام، ومن الأغاني التي قدماها سويًا "سألوني ولو حبنا غلطة" للفنان وائل كفوري. وكان الحضور يتفاعلون مع غنائهما.





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