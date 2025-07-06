أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها: مع السلامة يا بهجة الدنيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 07:19 مساءً - فُجعت صباح اليوم الأحد الموافق 6 يوليو الفنانة هبة عبد الغني بوفاة والدتها؛ وذلك بعد صراع مع المرض؛ ومن المقرر أن يُقام عزاء المرحومة يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية.

وفي أول تعليق لها وبكلمات مليئة بالحزن والأسى نعت هبة عبد الغني والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها

وشاركت هبة عبد الغني عبر حسابها على "فيسبوك"؛ صورة لوالدتها وعلقت عليها بكلمات مبكية قائلة:" لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، حبيبتي وأمي وبنتي وصاحبتي مشيت".

وأكملت عبد الغني : "توفت إلى رحمة الله تعالى أمي العزيزة الغالية الصابرة الحمولة هدى عبد المحسن عطوة، رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته، ادعولها باستقبال المحبين، أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله .. مع السلامة ياحبيبتي يابهجة الدنيا أسألكم الدعاء".



هبة عبد الغني تطلب الدعاء لوالدتها

جدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية ناشدت الفنانة هبة عبد الغني، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "فيسبوك"، بالدعاء لوالدتها التي تمر بأزمة صحية حرجة، وكتبت منشوراً قالت فيه : "شكراً لحضراتكم جميعاً ربنا يقبل دعواتكم اللهم آمين، أرجوكم افتكروها في صلاتكم، بقالها يومين في العناية المركزة حالتها معقدة بس رحمة ربنا أكبر من كل شيء، دعواتكم ربنا يعفو عنها ويردها بخير ويرفع عنها الألم اللهم آمين".

هبة عبد الغني تطلب الدعاء لوالدتها قبل رحيلها- الصورة من حسابها الخاص بالفيسبوك

آخر أعمال هبة عبد الغني

يذكر أن شاركت هبة عبد الغني بموسم دراما رمضان 2025؛ من خلال مسلسل "المداح – أسطورة العهد"؛ وجسدت خلاله شخصية "ناصرة" التي كان لها تأثير محوري على مجريات الأحداث، حيث ساهمت في قلب موازين القصة بشكل مفاجئ.

"المداح – أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل المداح في الموسم الخامس، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، حيث يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقاً، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.



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