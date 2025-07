أفضل 100 فيلم عالمي في القرن الـ 21

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 07:19 مساءً - شارك أكثر من 500 صانع أفلام ونجم سينمائي وناقد مؤثر من هوليوود وحول العالم في التصويت لاختيار أفضل الأفلام - وفق تعريف كلّ منهم لمفهوم "الأفضل" - التي صدرت منذ الأول من يناير 2000، وحتى بداية العام 2025 استنادا على تصويت أكثر من 500 مخرج(ة) وممثل(ة) وشخصية سينمائية بارزة من هوليوود ومختلف أنحاء العالم ضمن استفتاء لصحيفة "نيويورك تايمز".



تقول مقدمة التصويت، "على مدى 25 عاماً، تغيرت ملامح المشاهدة السينمائية بصورة جذرية. هيمنة خدمات البث الرقمي وصعود أفلام ’السوبرهيرو‘ إلى القمة، غيّرا طريقة مشاهدتنا للأفلام وحتى فهمنا لها. لكن وسط هذا التحول الكبير، يبقى سؤال جوهري ما هي الأفلام التي استطاعت أن تصمد أمام اختبار الزمن وتترك بصمتها في الذاكرة الجماعية؟".

عدداً كبيراً من الأفلام الأميركية دخلت اللائحة

وأحدثت الاختيارات جدالاً واسعاً بين المهتمين بـ السينما ومشاهديها ومتابعيها، فبطبيعة الحال لا توجد قائمة نهائية يوافق عليها الجميع أو ترضي كل الأذواق، فلكل واحد منا تفضيلاته الشخصية وانحيازاته الجمالية وذوقه الفني وخلفيته الثقافية والسياسية التي تقوم بدور مهم في مسألة الحسم.

لكن في المقابل، نلاحظ ان عدداً كبيراً من الأفلام الأميركية دخلت اللائحة، وأحياناً على حساب سينمات من مناطق أخرى، مما يمنح الانطباع بأن السينما لا تزال عند بعضهم تدور حول أميركا دون سواها.

الملصق الدعائي لأفضل 100 فيلم عالمي في القرن الـ 21 - الصورة من الجهة المنظمة للاستفتاء

المشاركين في التصويت

وشملت قائمة المشاركين في التصويت أسماء مثل الإسباني بدرو ألمودوفار والأميركية صوفيا كوبولا والمكسيكي غييرمو دل تور وغيرهم، وحلت في المراتب الثلاث الأولى "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو (أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية فاز بـ"أوسكار" أفضل فيلم) حل في المرتبة الأولى، فيما جاء "مولهولند درايف" لديفيد لينش في الثانية، أما الثالثة فكانت من نصيب "ستُهرق الدماء" لـ بول توماس أندرسون. مناسبة لنتحدث مجدداً عن هذه الجواهر الثلاث ونتوقف عندها.

قائمة بأفضل 100 فيلم في القرن الحادي والعشرين، من المرتبة الـ100 إلى المرتبة الأولى:

100- "سيّء جداً" (Superbad): إخراج غريغ موتولا (2007).



99- "ذكريات قاتل" (Memories of Murder): إخراج بونغ جون هو (2003).



98- "رجل الدب البني" (Grizzly Man): إخراج فرنر هرتزوغ (2005).



97- "جاذبية" (Gravity): إخراج ألفونسو كوارون (2013).



96- "النمر الأسود" (Black Panther): إخراج رايان كوغلر (2018).



95- "أسوأ شخص في العالم" (The Worst Person in the World): إخراج خواكيم ترايير (2021).



94- "ماينورتي ريبورت" (Minority Report): إخراج ستيفن سبيلبرغ (2002).



93- "مايكل كلايتون" (Michael Clayton): إخراج توني جيلروي (2007).



92- "غلاديايتر" (Gladiator): إخراج ريدلي سكوت (2000).



91- "حوض السمك" (Fish Tank): إخراج أندريا أرنولد (2010).



90- "فرانسيس ها" (Frances Ha): إخراج نواه بومباك (2012).



89- "بين النجوم" (Interstellar): إخراج كريستوفر نولان (2014).



88- "الملتقطون وأنا" (The Gleaners & I): إخراج أنييس فاردا (2001).



87- "سيد الخواتم: رفقة الخاتم" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring): إخراج بيتر جاكسون (2001).



86- "حيوات سابقة" (Past Lives): إخراج سيلين سونغ (2023).



85- "مذيع الأخبار: أسطورة رون بورغندي" (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy): إخراج آدم مكاي (2004).



84- "الكآبة" (Melancholia): إخراج لارس فون ترايير (2011).



83- "داخل لوين ديفيس" (Inside Llewyn Davis): إخراج الأخوان كوين (2013).



82- "فعل القتل" (The Act of Killing): إخراج جوشوا أوبنهايمر وكريستان سين ومساعد مخرج مجهول (2013).



81- "البجعة السوداء" (Black Swan): إخراج دارين أرنوفسكي (2010).



80- "العودة" (Volver): إخراج بيدرو ألمودوفار (2006).



79- "شجرة الحياة" (The Tree of Life): إخراج تيرينس ماليك (2011).



78- "أفترسن" (Aftersun): إخراج شارلوت ويلز (2022).



77- "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" (Everything Everywhere All at Once): إخراج دانيال كوان ودانيال شاينرت (2022).



76- "يا أخي، أين أنت؟" (?O Brother, Where Art Thou): إخراج إيثان كوين وجويل كوين (2000).



75- "حب" (Amour): إخراج ميكايل هانيكه (2012).



74- "مشروع فلوريدا" (The Florida Project): إخراج شون بيكر (2017).



73- "راتاتوي" (Ratatouille): إخراج براد بيرد (2007).



72- "كارول" (Carol): إخراج تود هاينز (2015).



71- "أوشن 11" (Ocean’s Eleven): إخراج ستيفن سودربرغ (2001).



70- "دع الشخص المناسب يدخل" (Let the Right One In): إخراج توماس ألفريدسون (2008).



69- "تحت الجلد" (Under the Skin): إخراج جوناثان غليزر (2014).



68- "خزانة الألم" (The Hurt Locker): إخراج كاثرين بيغلو (2009).



67- "تار" (Tár): إخراج تود فيلد (2022).



66- "سبوتلايت" (Spotlight): إخراج توم مكارثي (2015).



65- "أوبنهايمر" (Oppenheimer): إخراج كريستوفر نولان (2023).



64- "الفتاة المختفية" (Gone Girl): إخراج ديفيد فينشر (2014).



63- "ليتل ميس صن شاين" (Little Miss Sunshine): إخراج جوناثان دايتون وفاليري فارس (2006).



62- "ميمينتو" (Memento): إخراج كريستوفر نولان (2001).



61- "اقتل بيل: الجزء الأول" (Kill Bill: Vol. 1): إخراج كوينتن تارانتينو (2003).



60- "ويبلَش" (Whiplash): إخراج داميان شازيل (2014).



59- "توني إردمان" (Toni Erdmann): إخراج مارين آدي (2016).



58- "أنكت جيمز" (Uncut Gems): إخراج بيني سافدي وجوش سافدي (2019).



57- "الأفضل في العرض" (Best in Show): إخراج كريستوفر غيست (2000).



56- "حب مترنح" (Punch-Drunk Love): إخراج بول توماس أندرسون (2002).



55- "استهلال" (Inception): إخراج كريستوفر نولان (2010).



54- "متاهة بان" (Pan’s Labyrinth): إخراج غييرمو ديل تورو (2006).



53- "بورات: دراسات ثقافية عن أمريكا لفائدة الأمة الكازاخستانية المجيدة" (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan): إخراج لاري تشارلز (2006).



52- "المفضّلة" (The Favourite): إخراج يورغوس لانثيموس (2018).



51- "12 عاماً من العبودية" (12 Years a Slave): إخراج ستيف ماكوين (2013).



50- "أعلى" (Up): إخراج بيت دوكتر (2009).



49- "قبل الغروب" (Before Sunset): إخراج ريتشارد لينكليتر (2004).



48- "حياة الآخرين" (The Lives of Others): إخراج فلوريان هينكل فون دونرسمارك (2007).



47- "شبه مشهور" (Almost Famous): إخراج كاميرون كرو (2000).



46- "روما" (Roma): إخراج ألفونسو كوارون (2018).



45- "كرة المال" (Moneyball): إخراج بينيت ميلر (2011).



44- "حدث ذات مرة... في هوليوود" (Once Upon a Time... in Hollywood): إخراج كوينتن تارانتينو (2019).



43- "أولد بوي" (Oldboy): إخراج بارك تشان-ووك (2005).



42- "المعلم" (The Master): إخراج بول توماس أندرسون (2012).



41- "أميلي" (Amélie): إخراج جان بيار جونيه (2001).



40- "يي يي" (Yi Yi): إخراج إدوارد يانغ (2000).



39- "ليدي بيرد" (Lady Bird): إخراج غريتا غيرويغ (2017).



38- "بورتريه لامرأة تشتعل" (Portrait of a Lady on Fire): إخراج سيلين سيامّا (2019).



37- "نادِني باسمك" (Call Me by Your Name): إخراج لوكا غوادانيينو (2017).



36- "رجل جدّي" (A Serious Man): إخراج إيثان كوين وجويل كوين (2009).



35- "نبي" (A Prophet): إخراج جاك أوديار (2010).



34- "وول-ي" (Wall-E): إخراج أندرو ستانتون (2008).



33- "انفصال نادر وسمين" (A Separation): إخراج أصغر فرهادي (2011).



32- "الإشبينات" (Bridesmaids): إخراج بول فيغ (2011).



31- "الراحلون" (The Departed): إخراج مارتن سكورسيزي (2006).



30- "ضائع في الترجمة" (Lost in Translation): إخراج صوفيا كوبولا (2003).



29- "وصول" (Arrival): إخراج ديني فيلنوف (2016).



28- "الفارس الأسود" (The Dark Knight): إخراج كريستوفر نولان (2008).



27- "تكيّف" (Adaptation): إخراج سبايك جونز (2002).



26- "تشريح السقوط" (Anatomy of a Fall): إخراج جوستين ترييه (2023).



25- "خيط وهمي" (Phantom Thread): إخراج بول توماس أندرسون (2017).



24- "هي" (Her): إخراج سبايك جونز (2013).



23- "صبا" (Boyhood): إخراج ريتشارد لينكليتر (2014).



22- "فندق بودابست الكبير" (The Grand Budapest Hotel): إخراج ويس أندرسون (2014).



21- "ذا رويال تينينبوم" (The Royal Tenenbaums): إخراج ويس أندرسون (2001).



20- "ذئب وول ستريت" (The Wolf of Wall Street): إخراج مارتن سكورسيزي (2013).



19- "زودياك" (Zodiac): إخراج ديفيد فينشر (2007).



18- "وأمك أيضاً" (Y tu mamá también): إخراج ألفونسو كوارون (2002).



17- "جبل بروكباك" (Brokeback Mountain): إخراج آنغ لي (2005).



16- "النمر الرابض، التنين الخفي" (Crouching Tiger, Hidden Dragon): إخراج آنغ لي (2000).



15- "مدينة الرب" (City of God): إخراج فرناندو ميريلس (2003).



14- "الأوغاد المجهولون" (Inglourious Basterds): إخراج كوينتن تارانتينو (2009).



13- "أطفال الرجال" (Children of Men): إخراج ألفونسو كوارون (2006).



12- "منطقة الاهتمام" (The Zone of Interest): إخراج جوناثان غليزر (2023).



11- "ماد ماكس: طريق الغضب" (Mad Max: Fury Road): إخراج جورج ميلر (2015).



10- "الشبكة الاجتماعية" (The Social Network): إخراج ديفيد فينشر (2010).



9- "المخطوفة" (Spirited Away): إخراج هاياو ميازاكي (2002).



8- "اخرج" (Get Out): إخراج جوردن بيل (2017).



7- "إشراقة أبدية لعقل نظيف" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind): إخراج ميشيل غوندري (2004).



6- "لا مكان للعجائز" (No Country for Old Men): إخراج إيثان كوين وجويل كوين (2007).



5- "ضوء القمر" (Moonlight): إخراج باري جنكينز (2016).



4- "في مزاج للحب" (In the Mood for Love): إخراج وونغ كار واي (2001).



3- "ستسيل الدماء" (There Will Be Blood): إخراج بول توماس أندرسون (2007).



2- "طريق مولهولاند" (Mulholland Drive): إخراج ديفيد لينش (2001).



1- "طفيلي" (Parasite): إخراج بونغ جون هو (2019).



يمكنك قراءة.. فيديو.. قائمة بأبرز الأفلام العالمية التي تناولت الواقع الافتراضي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".