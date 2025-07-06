أحمد الفيشاوي يستعيد نصيحة فاتن حمامة في بداياته.. فماذا قالت له؟!

أحمد الفيشاوي يستعيد نصيحة فاتن حمامة

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أحمد الفيشاوي يشعل حماس جمهوره بعمله الفني الجديد

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أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 07:19 مساءً - استعاد الفناننصيحة قدمتها له "سيدة الشاشة العربية" النجمةفي بداياته الفنية لكي يصبح نجماً ويتفوق في عمله؛ وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانعبر حسابه على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني ظهرت خلاله النجمة فاتن حمامة وهي تقدم له عدداً من النصائح، قائلة: "أحمد الفيشاوي شاب بيبتدي أعتقد إنه هيكون له مستقبل كبير لو استعمل عقله، لأنه أحياناً كان مهمل شوية في مواعيده ونفسي يسمعني، اتذنب شوية".وعلقعلى الفيديو قائلاً: "أنا أتشرف أن حضرتك ذنبتينى وأنا متأكد انك دلوقتي فخورة بيا عشان أخيراً استخدمت مخي و ظبط مواعيدي.. الله يرحمك يا ماما تونة، النجمه العالمية الكبيرة أستاذة فاتن حمامة".وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن عودته إلى موقع التصوير من خلال منشور له عبر حسابه على "إنستغرام"، كشف فيه عن مشاركته في فيلم جديد، مشيراً إلى أن العمل يحمل مفاجأة كبيرة للجمهور سيتم الكشف عنها قريباً قائلاً: "العودة إلى موقع التصوير في فيلم جديد مع مفاجأة كبيرة".ولم يُفصح الفيشاوي عن تفاصيل الفيلم أو طبيعة المفاجأة، مما أثار حماسة المتابعين وتكهناتهم حول نوعية العمل أو الأسماء المشاركة فيه، وتأتي هذه العودة في إطار النشاط الفني المتجدد للفيشاوي، الذي يسعى دائماً لتقديم محتوى مختلف ومفاجئ لجمهوره.في سياق متصل كان الفنان معتصم النهار قد عبّر عن سعادته بالمشاركة ببطولة فيلم مصري يحمل اسم "حين يكتب الحب" كأولى خطواته الفنية في السينما المصرية، وأن هناك عدداً كبيراً من الفنانين سيُشاركونه بطولة الفيلم، ومن أبرزهم سوسن بدر،وجميلة عوض.شاركفي العام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة وتأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، وقدم "الفيشاوي" من خلاله اللون اللايت كوميدي، ثاني أفلامه وهو "السيستم" شارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش وبسنت شوقي، وجاءت قصته في إطار درامي اجتماعي، ثم اختتم "الفيشاوي" تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك"، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.يمكنكم قراءة أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لـ كريم عبد العزيز وسليمان عيدلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».