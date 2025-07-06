إيمي سمير غانم تخطف الانظار في اول ظهور بعد الولادة خلال حفل زفاف حفيد عادل امام

حضرت النجمة ايمي سمير غانم مع زوجها الفنان حسن الرداد حفل زفاف حفيد النجم عادل إمام الذي أقيم وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين وأسرة "الزعيم".

وانتشر صور للنجمة المصرية في أول ظهور لها بعد إنجاب ابنتها الثانية التي اختارت لها اسم فادية، واختارت فستاناً ناعماً باللون الأسود بتصميم ضيق بالكامل يبرز خسارتها لبعض من وزنها الزائد الذي اكتسبته خلال فترة الحمل، وبدت ايمي كعادتها بكامل حيويتها ونشاطها في المقاطع المنتشرة لها من حفل الزفاف.

وشاركت متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو قصير نشرته عبر خاصية الستوريز ظهرت فيه وهي تتمايل وترقص مع الرداد على أنغام أغنية شعبية وبدت بكامل أناقتها وتألقها.

وتمكنت ايمي من طمأنة محبيها على حالتها الصحية، خاصة أنها في الفترة الأخيرة من حملها كانت في غاية التعب واضطرت الى دخول المشفى لتلقي العلاج اللازم بسبب تعبها،

يذكر أن الثنائي المصري استقبلا ابنتهما فادية في نهاية مايو الماضي، وهي الطفلة الثانية بعد طفلهما الأول الذي رزقا به في يناير 2023 وأطلقا عليه اسم فادي.

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