تصاعد الأحداث في فات الميعاد.. ما مصير مسعد القبض عليه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 05:50 مساءً - شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل فات الميعاد تطور سريع في الأحداث، حيث احتفلت بسمة بزواجها على معتصم وسط أجواء أسرية، وكانت الصدمة عندما تم القبض على مسعد أثناء استلامه كمية من المواد المدرجة تحت جدول الممنوعات، إذ أن مسعد يعمل أمين مخازن في شركة لتصنيع الأدوية.

القبض على مسعد يربك الأحداث

تمت الواقعة بعدما اتفق مسعد مع صديقه الذي يعمل معه والسائق التابع للشركة، على سرقة جزء من الأدوية شهرياً وبيعها وتقسيم الأرباح عليهم، ولكنه تطرق إلى سرقة جزء من المواد الممنوعة التي يتم صنع بعض الأدوية بها، وقبضت عليه الشرطة أثناء استلامه المواد من السائق.

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من المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة تطور كبير في علاقة مسعد بزوجته السابقة بسمة وابنته ريم، خاصةً وأنه كان معترض على تكرار بسمة لتجربة الزواج بعد انفصالهما، وكان يضغط عليها بابنتهما، حتى أنه قام باختطافها يوم الزفاف واصطحبها إلى منزله دون أن يخبرها، فهل سيتغير رأيه بعد هذه الأزمة؟

أبطال مسلسل فات الميعاد

يضم المسلسل عدداً كبيراً من الفنانين من أجيالٍ فنية مختلفة، لعل أبرزهم أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، ولاء الشريف، محمد أبو داود، حنان سليمان، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، مصطفى خطاب، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة.

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