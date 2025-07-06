هل سيحصل والدا كيت ميدلتون على ألقاب ملكية عندما تصبح ملكة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 05:50 مساءً - مع تصاعد الحديث حول مستقبل العائلة المالكة البريطانية، وعن التغيرات حال تتويج الأمير ويليام -وريث عرش بريطانيا- ملكاً للبلاد، يتساءل البعض عما إذا كان هذا التحوّل المستقبلي سيمنح والدي كيت ميدلتون؛ مايكل وكارول ميدلتون ألقاباً أو مناصب ملكية رسمية.

الخطة المسقبلية لوالدي كيت ميدلتون

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رغم الترحيب الدافئ الذي حظيت به عائلة ميدلتون داخل الدوائر الملكية، منذ ارتباط كيت ميدلتون والأمير ويليام، ورغم قربهما من العائلة المالكة وحضورهما المتكرر في أبرز المناسبات، إلا أنهما لن يحصلا على ألقاب ملكية، حتى بعد أن تتوّج ابنتهما ملكة على بريطانيا، وفقاً لموقع People. فإن البروتوكولات الملكية واضحة منذ سنوات، والتي تنص على أن الألقاب الملكية تُمنح فقط لمن يُولد داخل العائلة المالكة أو يتزوج أحد أفرادها. وهذا ما يعني أن مايكل وكارول، اللذَين لا ينتميان إلى أصول ملكية، من غير المرجح أن ينالا أي لقب رسمي، حتى بعد أن تصبح ابنتهما ملكة بريطانيا.

من الخطوط الجوية إلى قصر باكنغهام

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نشأت عائلة ميدلتون في أجواء بريطانية بسيطة نسبياً؛ فقد التقى الزوجان أثناء عملهما في الخطوط الجوية البريطانية في الثمانينيات، حيث كانت كارول تعمل مضيفة طيران، بينما كان مايكل مُنظم رحلات. لاحقاً أسسا شركة سياحة، والتي ساهمت في دعم تعليم أطفالهما الثلاثة في مدارس خاصة مرموقة.

وعندما التقت كيت بالأمير ويليام خلال دراستهما في جامعة سانت أندروز، تسلّطت الأضواء على العائلة بأكملها، ودخلوا تدريجياً الدائرة الملكية الاجتماعية.

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حضور ملكي بلا ألقاب

منذ زواج كيت وويليام عام 2011، ظهر آل ميدلتون في العديد من المناسبات الملكية المهمة، مثل تتويج الملك تشارلز في 2023، وحفلات رويال أسكوت السنوية، والتجمع الصيفي العائلي في قلعة بالمورال.

رغم هذه المشاركات، فإن التاريخ لا يُشير إلى منح ألقاب ملكية لعائلات الملكات القرينات. فعلى سبيل المثال، لم يحصل أبناء الملكة كاميلا على ألقاب ملكية، ولم تُمنح شقيقتها آنابيل إليوت أي منصب رسمي رغم قربها منها. وقد تسمح التقاليد الحديثة لكيت بتعيين والدتها أو شقيقتها كـ"رفيقات" لها، وهو دور بروتوكولي مرافق يُشبه الوصيفات، لكن من دون أية صفة أو لقب ملكي رسمي.

العائلة أولاً.. ارتباط أمير وأميرة ويلز بآل ميدلتون

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بعيداً عن الألقاب، تحتفظ كيت بعلاقة قوية وعميقة مع عائلتها. تعيش عائلة ميدلتون على مقربة من مقر إقامة الأمير ويليام وكيت في وندسور، وغالباً ما يقضى الأحفاد، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، أياماً كثيرة مع جدّيهما.

ويؤكد مقربون من العائلة أن مايكل وكارول يمثلان جزءاً أساسياً في حياة أحفادهما، بل إن الأمير ويليام نفسه يتقرّب من عائلة زوجته، وقد استعان بهم في رعاية أطفاله الثلاثة وقت إصابتها بمرض السرطان وتلقيها العلاج الكيميائي لشهور طويلة.

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