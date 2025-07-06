أول تعليق من ميرهان حسين على أنباء ارتباطها بمدرب رقص

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 05:50 مساءً - ردت الفنانة ميرهان حسين على الأنباء المتداولة حول ارتباطها رسمياً خلال الأيام الماضية من مدرب الرقص الخاص بها.

حقيقة ارتباط ميرهان حسين

أكدت ميرهان حسين عبر تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله حول ارتباطها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها عندما تقرر إتخاذ هذه الخطوة ستقوم بإعلان الخبر للجمهور بنفسها.

وكانت ميرهان حسين قد نشرت خلال الأيام الماضية مقطع مصور وهي ترقص برفقة شاب على شاطىء البحر على أغنية "ابتدينا" لعمرو دياب، مما أثار التكنهات حول ارتباطها ورغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

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تنشغل ميرهان حسين خلال الفترة الحالية بالتحضير لبدء تصوير أولى مشاهدها في فيلم "الحارس" الذي يجمعها بالفنان هاني سلامة في السينما، وتجسد ميرهان خلال أحداث فيلم "الحارس" شخصية صانعة محتوى على السوشيال ميديا، خاصةً وأن موضوع الفيلم يتمحور حول ‏التأثيرات المظلمة لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة صُنّاع المحتوى. ويستكشف الفيلم كيف يصبح هؤلاء مشاهير فجأة ويبنون ثروات ‏طائلة، كل ذلك في إطار مشوّق ومليء بالغموض.‏

فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي.

ميرهان حسين تستعد لإطلاق أغنية جديدة

وفي سياقٍ آخر، تواصل الفنانةوضع اللمسات الأخيرة على أكثر من أغنية جديدة استعداداً لطرحها خلال موسم صيف 2025، لتسجل عودتها إلى عالم الغناء مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، حيث سجلتأغنيتين جديدتين وتعمل على اختيار التوقيت الأنسب لطرح واحدة منها على منصة الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الأغاني المختلفة.

وكانت بداية دخول الفنانة ميرهان حسين الوسط الفني من باب الغناء، حيث شاركت في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" الذي عُرض عام 2008، وفاز فيه التونسي نادر قيراط باللقب، وبعدها استعان بها الفنان تامر حسني في فيلمه "عمر وسلمى"، الجزء الثاني عام 2009، وبعدها استمرت في عالم التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية بالدراما والسينما.

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