سارة بركة تتعاقد على بطولة فيلم مصري جديد.. إليكم تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 05:50 مساءً - أعلنت النجمة الشابة سارة بركة عن انطلاقاتها السينمائية في مصر من خلال مشاركتها في فيلم "حين يكتب الحب"، وذلك بعد توقيعها عقد التعاون مع المنتج نايف عبدالله.

سارة بركة تدخل السينما المصرية من خلال حين يكتب الحب

فيلم حين يكتب الحب

سكرين شوت من خاصية "الاستوري" التابعة لحساب سارة بركة على إنستغرام

حضور لافت في الدراما المصرية

وثقتتلك اللحظة من خلال صورة نشرتها عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهي تقوم بالتوفيع على عقود فيلمها الجديد، ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة ومميزة في مشوارها الفني، خاصةً وأنه يمثل أولى تجاربها في عالم السينما المصريةينتمي الفيلم لنوعية الأعمال ذات القصص الرومانسية، ويحمل توقيع الكاتبة سجى محمد الخليفات، والمخرج محمد هاني. يشارك في بطولته نخبة من النجوم العرب، من بينهم معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، وسوسن بدر، بينما لا يزال طاقم العمل يضع اللمسات الأخيرة على قائمة الأبطال المشاركين. ويُتوقع أن يُشكل الفيلم إضافة نوعية في المشهد السينمائي العربي، لما يطرحه من مشاعر صادقة ورؤية درامية عميقة.تواصلحضورها اللافت على الشاشة الصغيرة في مسلسل "مملكة الحرير"، إذ تلعب من خلاله دوراً محورياً بشخصية الأميرة "فيروز" التي تربطها علاقة رومانسية مع "شمس الدين – أبو العينين" الفنان كريم محمود عبد العزيز.

تدور قصة المسلسل حول ثلاثة أشقاء تفرقهم الأقدار وتُعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نور الدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته، وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تفضي إلى افتراقهما، إذ يُنشأ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما تجمعهما الصدفة مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه.

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