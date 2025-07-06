حفل زفاف ميل بي نجمة فريق Spice Girls في أشهر كاتدرائية بأوروبا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 05:50 مساءً - في حفل زفاف بسيط داخل واحدة من أكثر الكنائس شهرةً في أوروبا، بل في العالم بأكمله، احتفلت نجمة فريق Spice Girls ميل بي بزفافها إلى مصفف الشعر روري ماكفي، وسط أجواء مليئة بالسعادة، مع حضور كوكبة من النجوم والأصدقاء المقربين.

ميل بي تدخل القفص الذهبي في كاتدرائية سانت بول

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تزوجت ميلاني براون، المعروفة باسم "ميل بي"، والبالغة من العمر 50 عاماً، من روري ماكفي، أمس، الموافق 5 يوليو، في كاتدرائية القديس بولس في لندن، نفس الموقع الأسطوري الذي شهد زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز عام 1981.

جاء حفل الزفاف بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، وخطوبة تم الإعلان عنها عام 2022، خلال عطلة رومانسية قصيرة في بيركشاير. وارتدت ميل بي فستاناً عاجياً أنيقاً من تصميم جوزفين سكوت، تلاه فستان آخر من توقيع جاستن ألكسندر ارتدته خلال حفل الاستقبال الذي أُقيم بعد الزفاف بالكنيسة في فندق "شانغريلا ذا شارد"، أحد أعلى مباني المملكة المتحدة.

حضر الزفاف العديد من النجوم، أبرزهم زميلتها في "سبايس غيرلز" إيما بونتون، بجانب آلان كار، كاثرين رايان، فولر، إضافة إلى المنتج سيمون فولر.

وكانت بنات ميل بي الثلاث من علاقاتها السابقة، فينيكس (26 عاماً)، وأنجيل (18 عاماً)، وماديسون (13 عاماً)، وصيفات شرف لها.

ويأتي حفل الزفاف بعد أسابيع قليلة من احتفال المغنية بحفل توديع العزوبية على شاطئ البحر إلى جانب 36 من أقرب أصدقائها.

ميل بي.. والوسام الملكي

ميل بي تتراجع عن قسمها بألا تتزوج أبداً بسبب ماكفي

يُذكر أن ميل بي، حصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) في 2022 من الأمير ويليام، تقديراً لجهودها في التوعية بالعنف المنزلي، وهو ما أهلها للحصول على إذن خاص بالزواج داخل كاتدرائية سانت بول، حسب ما صرّحت به في برنامج "ذا تونايت شو" مع جيمي فالون.تزوجتأول مرة من جيمي غولزار، في الفترة بين عام 1998 إلى عام 2000، وأنجبت منه ابنتها الكبرى "فينيكس" أما ابنتها الثانية "أنجيل إيريس" من صديقها السابق إيدي مورفي، أما ماديسون، الابنة الصغرى للعروس، فهي من زوجها الأسبق ستيفن بيلافونتي، الذي تزوجته من عام 2007 إلى عام 2017.

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وأقسمت ميل بي بعد زواجها الأخير، أنها لن تتزوج مجدداً بعد طلاقها مرتين. ولكنها صرّحت من قبل أن ماكفي ساعدها على الإيمان بالحب مجدداً.

وقالت ميل بي لمجلة people في مارس 2024: "قلتُ لنفسي: لن أتزوج مجدداً. أبداً. لن أرتبط أبداً. أنا بخير بمفردي. أريد تربية أطفالي، وأن أركز على عملي، وهذا كل شيء".

وتابعت قائلةً: "أؤمن بالحب، ومن الواضح أن زيجاتي السابقة لم يكونا حباً. لذا أشعر أنني ضيعتُ فرصةً عظيمة، والآن أُتيحت لي هذه الفرصة لأقع في حب رجلٍ طيبٍ جداً، أعرف أنه يُحبني كما أنا، ويعرفني كإنسانة قبل أن أكون فنانةً، فلماذا لا أحب مجدداً".

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