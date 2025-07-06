محمد سعد يبدأ تصوير فيلمه الجديد في سريّة تامة… اقرأ التفاصيل

يعيش الممثل المصرس محمد سعد حاله من النشاط الفني حيث بدأ تصوير احدث افلامه السينمائية بعنوان “هلا بالخميس” في سرية تامه.

يتعاون “سعد” في الفيلم مع المنتج محمد رشيدي رشيدي فيلمز وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في فيلم “الدشاش” وقت عرضه في السينما وأيضًا احتلاله المركز الأول علي منصّة نتفليكس العالمية.

“الدشاش” بطولة كل من محمد سعد وباسم سمرة وزينة وخالد الصاوي، نسرين امين، نسرين طافش، مريم الجندي، رشوان توفيق وتاليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي رشيدي فيلمز rasheedyfilms وإخراج سامح عبد العزيز