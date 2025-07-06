شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

حقق النجم كريم عبد العزيز رقما قياسيا في السينما المصرية لم يصل إليه أي نجم قبله لكونه أول نجم له 4 أفلام في نادي المائة في إيرادات السينما المصرية أي الأفلام التي تجاوزت إيرادات كل فيلم منها الـ 100 مليون جنيه.

فيلم المشروع x بدأ عرض الفيلم في شهر مايو الماضي ونجح في تحقيق ايرادات وصلت حتي الان إلي 130 مليون جنيه حتي الأن ليكون الفيلم الرابع له الذي تتجاوز ايراداته 100 مليون جنيه وليكون النجم الوحيد الذي توجد له 4 افلام في نادي المائة أي تجاوزت ايرادات كل منها الـ 100 مليون جنيه.

الأفلام الثلاث الأخرى التي قدمها كريم عبد العزيز وتجاوزت إيرادات كل منها الـ 100 مليون جنيه يأتي في مقدمتها الجزء الثاني من فيلم (الفيل الأزرق) الذي عرض عام 2019 ووصلت إيراداته إلي حوالي 104 مليون جنيه وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته هند صبري ونيلي كريم واياد نصار وشيرين رضا ومجموعة اخري من الفنانين والفيلم الثاني هو (كيرة والجن) الذي عرض عام 2022 ووصلت ايراداته إلي حوالي 120 مليون جنيه وهو من تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد وشارك في بطولته احمد عز وهند صبري ورزان جمال وسيد رجب واحمد مالك وهدي المفتي ومجموعة اخري من الفنانين والفيلم الثالث هو (بيت الروبي) الذي عرض عام 2023 ووصلت ايراداته إلي حوالي 131 مليون جنيه وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومجموعة اخري من الفنانين".