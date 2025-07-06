شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعي يكشف لـ"الخليج 365" عن أعماله المقبلة بعد فيلم أحمد وأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد الرافعي، عن سعادته بالمشاركة في فيلم أحمد وأحمد، مؤكداً أن الفيلم تجربة مميزة ومختلفة، قائلاً: إنه يتمني أن يلقي العمل إعجاب الجمهور أثناء مشاهدته في دور العرض السينمائية .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أنه يستعد حالياً لأكثر من عمل فني منه مسلسل "على ضهر راجل"، والذى أكد أنه سيكون تجربة مختلفة تماماً بالإضافة لمسلسل "حكاية ديجافو".

ديجافو من تأليف نسمة سمير وهى احدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" المكوّن من 35 حلقة بواقع 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، تقدم بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه على شاشات المتحدة قريباً.

فى حين مسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفي حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجارى اختيار باقى أبطال العمل والذى سيضم عدد كبير من النجوم ، وهو ثاني تعاون بين المنتجة مها سليم وكزبرة بعدما تعاون الثنائي العام الماضي بمسلسل "كوبرا" الذى عرض فى شهر رمضان 2024، وحق نجاح كبيرا أثناء عرضه على الشاشة.