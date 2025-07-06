شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعلق على صورة الزعيم عادل إمام بصحبة أسرته: مبروك لحبيبي الكبير وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة يسرا على التعليق على صورة الزعيم عادل إمام بصحبة أسرته في كتب كتاب حفيده نجل المخرج رامي إمام، وكتبت من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك : "مبروك لحبيبي الكبير والعظيم عادل إمام، وللجميلة هالة على زواج حفيدهم عادل الصغير.. ومبروك لأحلى رامي وحرمه، وأجمل عرسان في أحلى وأجمل فرح.. ربنا يحفظكم ويسعدكم وتتهنّوا العمر كله".



يسرا عن عادل إمام

هذا وتصدر الزعيم عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره فى كتب كتاب حفيده عادل رامى إمام، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث عبرالجمهور عن مدى حبهم واشتياقهم للزعيم الذي ظل لسنوات رمزاً للفن والضحكة في العالم العربي.

وانتشرت صور الزعيم عادل إمام خلال الحفل بشكل واسع، تظهره بابتسامته المعهودة، مما أثار موجة من التعليقات العاطفية من معجبيه في كل أنحاء العالم، الذين أغرقوا المنشورات بالدعوات له بالصحة والعافية، معبرين عن فرحتهم برؤيته في مناسبة سعيدة وظهرت التعليقات مثل "ربنا يخليك يا زعيم ونشوفك دايماً مبسوط" و"القلب اشتاق لرؤيتك"، مما يؤكد مكانة الفنان الكبير التي تخطت حدود الفن إلى قلوب الملايين.