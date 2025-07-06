شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة يتصدرون البوسترات الدعائية وعرضه 16يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تقترب صالات السينما من استضافة فيلم "الشاطر" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائى يوم 16 يوليو الجارى، تصدر الأبطال البوسترات الدعائية للعمل، حيث أطلت وجوه أمير كرارة وهنا الزاهد وعادل كرم ومصطفى غريب وأحمد عصام السيد، في حملة تشويقية جذبت الأنظار وأشعلت الحماس في موسم صيف 2025.

شخصية امير كرارةأمير كرارة يظهر بشخصية "دوبلير" للمشاهد الخطرة، ممسكًا بمضرب واقفًا أمام سيارة محطمة، في إطار يفيض بالإثارة والتشويق ، بينما هنا الزاهد تقدّم دور "كراميلا"، فتاة تعمل في السيرك وتقع في حبّ دوبلير الأفلا ويعيشان في مزيج من الرومانسية والإثارة

ويشارك في بطولة العمل بجانب كرارة وهنا الزاهد كلا من عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وضيف الشرف خالد الصاوي،و أعلنت شركة "سينرجي بلس" أن فيلم "الشاطر" سيُعرض في مصر يوم 16 يوليو، وفى سينمات الخليج والعالم يوم 31 يوليو

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" عام 2023 وشارك فى بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

هنا الزاهد تتواجد في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 بفيلمين الأول هو "ريستارت" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022، والثاني "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد فقط بشخصية زوجة كريم عبد العزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة.