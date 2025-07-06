6 أشياء لا تعرفونها عن توم كروز

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل الأميركي توم كروز بعيد ميلاده منذ يومين وبهذه المناسبة نعرض لكم معلومات قد لا تعرفونها عنه وهي على الشكل التالي:

-”توم كروز“ هو اسم مسرحي.

وُلد الممثل توماس كروز مابوثر الرابع. وقد اختار استخدام اسمه الأوسط وتخلّى عن اسمه الأخير في بداية حياته المهنية من أجل البساطة وسهولة التذكر في هوليوود.

-بدأ كروز رحلته في عالم السينما بدور صغير في فيلم ”حب لا ينتهي“ للمخرج فرانكو زيفيريللي عام 1981. وسرعان ما لفت انتباه الجمهور. ومنذ ذلك الحين، قدم عروضاً لا تُنسى في أفلام مثل ”ريسكي بيزنس“ و”جيري ماغواير“ و”المومياء“ وبالطبع في سلسلة أفلام ”المهمة المستحيلة“ الناجحة عالمياً: Impossible.

-قد يكون الأمر مفاجئًا، لكن اهتمام كروز بالتمثيل جاء نتيجة إصابة مؤسفة. أثناء دراسته في المدرسة الثانوية، كان نشطًا في المصارعة، لكنه تعرض لإصابة أجبرته على أخذ استراحة من الرياضة. ولكي يبقى منشغلاً أثناء فترة التعافي، شارك في مسرحية مدرسية ولم ينظر إلى الوراء أبداً.

-قبل أن تتحقق أحلامه في التمثيل، فكر توم كروز الشاب بجدية في الانضمام إلى الكهنوت. نشأ في أسرة كاثوليكية متدينة، حتى أنه أمضى بعض الوقت في معهد لاهوتي. إلا أن شغفه بالأداء قاده في النهاية إلى مسار مختلف.

-تحظى شعبية توم كروز في اليابان بشعبية كبيرة في اليابان لدرجة أن البلاد خصصت يوم 10 أكتوبر "يوم توم كروز". وقد جاء هذا التكريم الفريد من نوعه تقديراً لزياراته المتكررة وتفاعل المعجبين معه في اليابان. وقد حقق فيلمه ”الساموراي الأخير“ نجاحاً كبيراً في البلاد، حتى أنه فاق أرقامه في شباك التذاكر الأمريكي.

-في واحدة من أكثر الأعمال المثيرة جرأة في تاريخ السينما، تسلق كروز برج خليفة في دبي، وهو أعلى مبنى في العالم، من أجل فيلم ”المهمة المستحيلة“: المستحيل - بروتوكول الشبح. وقد تم تنفيذ هذه الحيلة التي يبلغ ارتفاعها 163 طابقاً بأقل قدر من المساعدة من خلال تقنية CGI، مما يثبت مرة أخرى أن كروز يبذل قصارى جهده في أداء أدواره.