أحمد حلمي يوقف عرض مسرحيته "بني آدم" بسبب عمرو دياب

فاجأ الفنان أحمد حلمي جمهور مسرحيته "بني آدم" المعروضة حاليًا في جدة بإيقاف العرض ليقدم التهنئة للفنان عمرو دياب على ألبومه الجديد "ابتدينا".

ونشر حلمي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقف على المسرح ويوجّه رسالة لعمرو دياب ليبارك له على الألبوم.

قال حلمي لجمهور المسرحية: "اسمحولي أنتهز الفرصة الحلوة دي مع الجمهور الحلو حاجة صغيرة أوي عايز أبارك لواحد صاحبي على شغله الجديد، لو تسمحولي نبارك له سوا وأهديكم أغنية من أغانيه، هي مهداة ليكم ومهداة لزمايلي، ممكن تصوروا بفيديوهاتكم مفيش مشكلة متخافوش أنا اللي بقولكم".

وقام بعدها أحمد حلمي بتشغيل أغنية "ابتدينا" لعمرو دياب وبدأ في تصوير الجمهور وهو يحتفل بالألبوم وقال: "مبروك يا عمرو".

من جانبه أعاد عمرو دياب نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" ورد عليه بالقول: "صاحبي النجم الكبير أحمد حلمي شكرا".

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