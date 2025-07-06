الفنان خالد سرحان يكشف حقيقة سخريته من محمد رمضان

خلال استضافته في حلقة من بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على منصة "studio 77"، كشف الفنان خالد سرحان، حقيقة سخريته من الفنان محمد رمضان، وذلك في بعض الفيديوهات والصور، التي ينشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

قال سرحان: "الفيديوهات اللي بعملها مقصدش بيها أي نكش لمحمد رمضان، أنا أكبر من إني أقول اسم أي حد، لو حد لقاني قُلت اسمه في أي فيديو يقول، لو حد عايز يتخيل براحته، والسوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها وسلاح ذو حدين".



كان خالد سرحان، قد علّق بطريقة ساخرة على إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل التي ظهر بها بحفله في مهرجان كوتشيلا العالمي، حيث ارتدى ملابس وصفها البعض بأنها تشبه "بدلة رقص"، ما عرضه لانتقادات واسعة من رواد السوشيال ميديا، إذ نشر صورة له ظهر وهو جالسًا بسيارة ميكروباص وبجانبه عدد من الجنيهات الورقية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "هو اللي عايز يركب رمسيس من أمريكا يروح فين؟".

يُذكر أن خالد سرحان، شارك في رمضان الماضي بعملين الأول "المداح 5"، مع حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي، والثاني مسلسل "منتهي الصلاحية"، وشارك في بطولته كل من: محمد فراج، هبة مجدي، ياسمين رئيس، تامر نادي، سامي مغاوري، محمود الليثي، حسن مالك، من تأليف محمد هشام عُبية وإخراج تامر نادي، وناقش قضية المراهنات الإلكترونية.

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