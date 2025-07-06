شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف زكي، عن موعد جنازة والدة الفنانة هبة عبد الغني، اليوم من قوسينا بالمنوفية، فيما يقام عزاء الراحلة يوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

من آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني كان مسلسل المداح وتدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.