شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

3 أيام، هى عُمر ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، حيث أحدث الهضبة ضجة كبيرة بمجرد طرح الألبوم على منصات التواصل الاجتماعى، و"يوتيوب"، حيث طرح عمرو دياب، 15 أغنية ضمن الألبوم، وقد تنوعت الأغنيات بشكل ملحوظ، بما يرضى كافة أذواق مستمعى الهضبة.

وعلى مدار 72 ساعة الماضي، حققت الأغانى الـ 15، مشاهدات كبيرة، تخطى بعضها المليون مشاهدة خلال 3 أيام، على رأس هذه الأغانى "ماتقلقيش"، حيث حققت الأغنية حتى الآن ما يقرب من مليون و290 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:

لأ، ما تقلقش انت أبداً

لأ، ما تشغلش انت بالك

أقلق أنا وأتعب بدالك

فكرك أنا جاى فى حياتك ليه؟

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتى عناوينها: "خطفونى، يالا، إشارات، قفلتى اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتى ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا فى أغنية "خطفونى".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذى طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربى عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.