شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: كاتي بيري مٌحبطة وحزينة بسبب سلوك أورلاندو بلوم بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

تشعر النجمة كاتي بيري، بالألم وخيبة الأمل بعد انفصالها عن خطيبها السابق أورلاندو بلوم، حيث شوهد وهو يحتفل في إيطاليا بعد أسابيع فقط من انفصالهما، حيث شوهد الممثل البالغ من العمر 48 عامًا وهو يستمتع بحياته الفردية ويحتفل على متن يخت خلال حفل زفاف جيف بيزوس، ولورين سانشيز، الذي أقيم مباشرة بعد انتشار خبر انفصال كاتي، وبلوم.

من ناحية أخرى، شوهدت نجمة البوب كاتي بيري، البالغة من العمر 40 عامًا، وهي تقطع أميالًا في رحلتها الأسترالية ضمن جولتها العالمية Lifetimes، وهي تحاول جاهدة منع دموعها أثناء أدائها على المسرح.

"إنه أمر مخيب للآمال"، هكذا عبّرت إحدى المقربات من "كاتي" عن رأيها في سلوك أورلاندو، وقالت: "إنه مؤلم ومزعج إذا تصرف كمراهق متهور، فهذا ذنبه.. ستواصل العمل والاعتناء بـ ديزي".

ومن الجدير بالذكر أن كاتي وأورلاندو لديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات تدعى ديزي دوف، ويقول المصدر: "كاتي تعلم أنه حرٌّ في فعل ما يشاء، لكن كانت تأمل أن يفعله بحذرٍ وتأنٍّ أكثر، لذا فهي تشعر بخيبة أملٍ وحزنٍ شديدين".

على جانب آخر، ذكرت تقارير – في وقت سابق - أن المغنية العالمية كاتي بيري، "منزعجة" بسبب نهاية علاقتها الرومانسية التي استمرت تسع سنوات مع الممثل العالمي أورلاندو بلوم، حيث كشف مصدر مطلع لمجلة Us Weekly، أن الزوجين السابقين، اللذين لديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، انفصلا لكن علاقتهما ودية.

ويقول المصدر: "الأمر ليس مثيرًا للجدل حاليًا، فقط "كاتي" مستاءة بالطبع، لكنها مرتاحة لعدم اضطرارها لخوض تجربة طلاق أخرى، فقد كانت تلك أسوأ فترة في حياتها" - في إشارة من المصدر إلى طلاق كاتي من راسل براند.

وأضاف المصدر أن المغنية، البالغة من العمر 40 عامًا، تتعامل مع الانفصال بانشغالها بمسيرتها الموسيقية، حيث تشارك كاتي حاليًا في جولتها الموسيقية "لايفتايمز" التي انطلقت في أبريل، يأتي هذا بعدما كشف مصدر مقرب - في وقت سابق من هذا الشهر - أن علاقة الثنائي كانت على وشك الانهيار، حيث قال المصدر - حينها - "انتهى الأمر.. ينتظران انتهاء جولتها قبل الانفصال".