شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف تفاصيل الموسم الرابع من مسلسل "The Morning Show" والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الممثلة جينيفر أنيستون، المعروفة بدورها راشيل جرين في مسلسل Friends، عن الموسم الرابع من مسلسل The Morning Show، حيث شاركت أنيستون تفاصيل حول الموسم القادم من العرض، خلال مقابلة مع مجلة People.

وقالت للمجلة، إن الموسم الجديد "مُعقد"، ولا يشبه مسلسلها Friends على الإطلاق، مضيفة: «مسلسل The Morning Show عملٌ ضخمٌ للتصوير، فهو متعدد الطبقات، ومعقد، ومؤثر، ويتناول العديد من المواضيع والأحداث الجارية، لذا دعونا نقول إنه ليس «Friends».

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت جينيفر أنيستون أيضًا عن تجربتها في الإنتاج والبطولة إلى جانب ريس ويذرسبون، قائلة: "نحن نشارك في كل جانب من جوانب العرض، بالإضافة إلى جانب الأداء، وهو جزء كبير منه"، وأضافت "لكنني حصلت على دعم لا يصدق، ولدينا فريق لا يصدق".

والجدير بالذكر أن أنيستون أعربت أيضًا عن امتنانها لتقديم العرض منذ عام 2017، قائلة: "بصراحة لا أستطيع أن أصدق أنه الموسم الرابع، وأننا نفعل هذا منذ عام 2017، كيف يكون ذلك ممكنًا؟"، وبحسب جينيفر أنيستون، فإن مسلسل The Morning Show، المقرر أن يبدأ بثه في 17 سبتمبر 2025، لا يزال في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وعلي جانب آخر، أعلنت +Apple TV – في وقت سابق - عن توسيع قائمة مسلسلاتها الأصلية الجديدة بمسلسل درامي كوميدي جديد من بطولة وإنتاج جينيفر أنيستون، الحائزة على جوائز إيمي، ونقابة ممثلي الشاشة، وجولدن جلوب، وهو مسلسل I’m Glad My Mom Died الجديد المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم من مذكرات جينيت مكوردي التي تصدرت قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا.

وسيتكون مسلسل I’m Glad My Mom Died من عشر حلقات من تأليف مكوردي وآري كاتشر.

ويعد مسلسل I’m Glad My Mom Died سرد مؤثر ومضحك لمعاناة مكوردي كممثلة طفلة سابقة في تعاملها مع والدتها المتسلطة والمسيطرة، وستدور أحداث الدراما الكوميدية حول علاقة الاعتماد المتبادل بين ممثلة تبلغ من العمر 18 عامًا في برنامج أطفال ناجح، ووالدتها النرجسية التي تستمتع بهويتها كـ"أم نجمة"، والتي ستؤدي أنيستون دورها.