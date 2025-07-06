إجازة النجمات في أسبوع.. مي عمر تتألق في اليونان وإيمان العاصي برفقة ابنتها

مي عمر من اليونان

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نرمين الفقي من الساحل الشمالي

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إيمان العاصي وابنتها

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هدى الاتربي في الريفيرا

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إجازة ميرنا جميل في إسبانيا

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هيدي كرم

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جميلة عوض في إيطاليا

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بسمة بوسيل في اليونان

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داليا البحيري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 01:22 مساءً - تستمتع نجمات الفن خلال موسم الصيف بإجازات ممتعة تحرص على مشاركتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين التنزه على البحر مع الأهل والأصدقاء والتجول في شوارع أوروبا وإجراء جلسات تصوير بإطلالات مختلفة وعصرية، هكذا ظهرت أشهر النجمات خلال هذا الأسبوع.شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر السوشيال ميديا، بإطلالة صيفية مميزة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، ونشرت مي عمر الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "الصيف هنا".خطفت الفنانةالأنظار بإطلالة صيفية ناعمة، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي ترتدي فستان خفيف يناسب أجواء البحر، وعلقت قائلة: "بحر عالي بس الجو جميل".تصدرت الفنانة إيمان العاصي محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركة جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية مع ابنتها ريتاج وعدد من الأصدقاء. ومؤخراً نشرت مجموعة صور وهي تجلس على شاطىء البحر وتستمتع بأجواء الغروب في هدوء واسترخاء.شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على موقع إنستغرام أحدث جلسة تصوير لها من خلال فوتوسيشن على شاطئ الريفيرا في مدينة كان الفرنسية، ظهرت خلالها على البحر، وهي ترتدي فستان صيفي مميز.خطفت الفنانةالأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية "شورت" أمام البحر، وعلقت: "وقعت في حب المنظر.. ووجدت نسخة ألطف مني، بعض اللحظات لا تحتاج إلى فلتر - فقط قلب ممتليء".نشرت الفنانةإطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "فقط يتألق".ظهرت الفنانةبإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، مرتدية "شورت وسط البحر"، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "مرحبا من سردينيا، أنا فقط والبحر الأبيض المتوسط، وطاقم البقر الخاص بي".ظهرت المطربةداخل حمام سباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستغرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.الفنانةقضت إجازة خاصة مع ابنتها قسمت في إيطاليا، وشاركت متابعيها بعدد من التجارب التي عاشتها خلال هذه الرحلة،ومؤخراً نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: "أشعر بالرومانسية تمامًا في هذا الفستان".

يمكنك متابعة في عز الظهر يُعيد إيمان العاصي إلى السينما وهكذا تظهر

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