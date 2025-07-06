إجازة النجمات في أسبوع.. مي عمر تتألق في اليونان وإيمان العاصي برفقة ابنتها

مي عمر من اليونانشاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر السوشيال ميديا، بإطلالة صيفية مميزة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، ونشرت مي عمر الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "الصيف هنا".
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نرمين الفقي من الساحل الشماليخطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي ترتدي فستان خفيف يناسب أجواء البحر، وعلقت قائلة: "بحر عالي بس الجو جميل".
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إيمان العاصي وابنتهاتصدرت الفنانة إيمان العاصي محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركة جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية مع ابنتها ريتاج وعدد من الأصدقاء. ومؤخراً نشرت مجموعة صور وهي تجلس على شاطىء البحر وتستمتع بأجواء الغروب في هدوء واسترخاء.
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هدى الاتربي في الريفيراشاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على موقع إنستغرام أحدث جلسة تصوير لها من خلال فوتوسيشن على شاطئ الريفيرا في مدينة كان الفرنسية، ظهرت خلالها على البحر، وهي ترتدي فستان صيفي مميز.
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إجازة ميرنا جميل في إسبانياخطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية "شورت" أمام البحر، وعلقت: "وقعت في حب المنظر.. ووجدت نسخة ألطف مني، بعض اللحظات لا تحتاج إلى فلتر - فقط قلب ممتليء".
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هيدي كرمنشرت الفنانة هيدي كرم إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "فقط يتألق".
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جميلة عوض في إيطالياظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، مرتدية "شورت وسط البحر"، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "مرحبا من سردينيا، أنا فقط والبحر الأبيض المتوسط، وطاقم البقر الخاص بي".
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بسمة بوسيل في اليونانظهرت المطربة بسمة بوسيل داخل حمام سباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستغرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.
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داليا البحيريالفنانة داليا البحيري قضت إجازة خاصة مع ابنتها قسمت في إيطاليا، وشاركت متابعيها بعدد من التجارب التي عاشتها خلال هذه الرحلة،ومؤخراً نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: "أشعر بالرومانسية تمامًا في هذا الفستان".
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يمكنك متابعة في عز الظهر يُعيد إيمان العاصي إلى السينما وهكذا تظهر
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