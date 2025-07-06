أزمة جديدة في حياة الأمير هاري وميغان ماركل تجبرهما على إتخاذ هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - أقدم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مؤخرًا على تسريح عدد من الموظفين، من بينهم فريق العلاقات العامة، في خطوة تعكس إعادة هيكلة واضحة في إدارتهما الخاصة وسط تقارير تتحدث عن تراجع في العائدات المالية.
وذكرت صحيفة Page Six أن الثنائي استغنى خلال الشهر الماضي عن ستة موظفين إضافيين، من ضمنهم ممثلون إعلاميون ومسؤولو اتصالات، ليرتفع عدد من تم تسريحهم منذ مغادرتهما الحياة الملكية في 2020 إلى 25 شخصًا، إضافة إلى حالات لم يُكشف عنها.
وتُواجه عائلة هاري وميغان التزامات مالية ضخمة، منها:
-أمن خاص سنوي بقيمة 2 مليون دولار
-قصر في كاليفورنيا اشترياه مقابل 14.65 مليون دولار
-قرض عقاري بـ 9.5 مليون دولار يُسدد حتى 2050
-ضريبة عقارية سنوية تقدر بـ 288 ألف دولار
ويبدو أن هذه المعطيات دفعت الثنائي إلى اتخاذ خطوات تقشفية للحفاظ على استقرارهما المالي.
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