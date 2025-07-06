جورج كلوني وأمل علم الدين يفرضان هذا الشرط على كل من يريد زيارتهما

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين لديهما قاعدة ذهبية لزوارهما اذ يحرصان على مصادرة الهواتف المحمولة من الضيوف فور وصولهم الى منزلهما، حرصًا على الخصوصية وخلق أجواء مريحة للتواصل الحقيقي.

وقالت أمل في حوار مع مجلة "غلامر" إنها تحتفظ بسلة مخصصة لوضع الهواتف خلال المناسبات، مؤكدة أن "خلق لحظات خاصة أصبح أمرًا نادرًا في زمن التكنولوجيا"، وهو ما يدفعهما لإقامة معظم الحفلات داخل المنزل.

كما أشار موقع "تي أونلاين" إلى أن الزوجين يسعيان لحماية توأمهما من التعرض للإعلام، حيث أكدت أمل: "لم ننشر أي صور لأطفالنا، ونبذل جهدًا لتقليل تأثير الأضواء على حياتهم".