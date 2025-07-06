شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي: تكريمى عن فيلم الباطنية يؤكد أن الفن الجيد بيعيش في وجدان الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت النجمة نادية الجندي والمنتج محمد مختار من مهرجان زمن الفن الجميل في لبنان، و منحها جائزة الأيقونة عن فيلم الباطنية كواحد من أهم الأفـلام فى تاريخ السينما العربية.

نادية الجندي : الجمهور بيفهم وعارف العمل الجيد

وقالت نادية الجندي، في كلمتها خلال التكريم ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "العمل يكرم بعد مرور السنوات يدل أن الفن الجيد بيعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن، فعلا مفيش حاجة اسمها حد يقدم فن ردئ و يقول الجمهور عاوز كده، الجمهور بيفهم وعارف العمل الجيد".

فيلم "الباطنية" تأليف مصطفى محرم، ومن إخراج حسام الدين مصطفى. وتدور أحداث الفيلم حول وردة صاحبة المقهى فى حى الباطنية والتى تتورط مع فتحى وتحمل منه، يتخلى عنها بضغط من والده، والعقاد الذى يتحكم فى تجارة المخدرات، عندما تلد وردة مولودها يخطفه أعوان العقاد ويدعى لها أحدهم أنه مات يشى برعى منافس العقاد بفتحى، فيدخل السجن ينتقم منه العقاد بقتل ولديه، يتفق برعى مع وردة على الانتقام من فتحى يقتل ابنه أدهم تنهار وردة عندما تكتشف أنها قتلت ابنها.