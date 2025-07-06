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نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

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  • نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى 1/6
  • نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى 2/6
  • نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى 3/6
  • نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى 4/6
  • نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى 5/6
  • نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى 6/6

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القاهرة - سامية سيد - تتصدر الفنانة نرمين الفقي  الترند على مواقع التواصل الاجتماعي كلما نشرت صوراً لها أثناء استمتاعها بالإجازة على البحر، حيث تلفت الأنظار بجمالها الطبيعي وطلتها البسيطة بعيداً عن التكلف وفى أحدث صور لها على إنستجرام.

صور نرمين الفقي تخطف الأنظار

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة عفوية تخطف الأنظار، مما أثار تفاعل جمهورها الذى عبر عن إعجابه الشديد بجمالها، مؤكدين أنهم ينتظرون دائماً ظهورها المتجدد الذي يجمع بين الأناقة والبساطة.

الجمهور لـ نرمين الفقي : الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى مبالغة

وأكد جمهور دائما فى التعليقات، أن نرمين تثبت أن الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى مبالغة، حيث تبرز بصورها جواً من الحيوية والثقة، مما يجعلها واحدة من أكثر النجمات تألقا على مواقع التواصل.

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نرمين الفقي

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نرمين الفقي
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نرمين الفقي
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نرمين الفقي 

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نرمين الفقي 

وكشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن انضمام النجمة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة خلال  الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025.

من جهتها أعربت النجمة نرمين الفقي عن تقديرها وإعتزازها بانضمامها الي لجنة التحكيم  مشددة علي  أن مشاركتها هذه المرة   تختلف عن  المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص  بأفلام  صناعها من الشباب أو تتناول قضايا خاصة بهم .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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