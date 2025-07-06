شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلما "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد و"الجواهرجي" للنجمين محمد هنيدي ومنى زكي ضمن موسم أفلام صيف 2025، إذ يطرح العملين في السينمات المختلفة خلال يوليو الجاري، وذلك بعد طرح فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي يوم الأربعاء الماضي.

حيث يطرح صناع فيلم "الشاطر" البوستر الرسمي للعمل، الذي يجمع أبطاله، معلنين انطلاقه في دور العرض السينمائية المختلفة يوم الأربعاء 16 يوليو الجاري، في دور العرض السينمائية المصرية، بينما فى دور العرض السينمائية العربية والعالمية يوم 31 يوليو.

ويقدم الثنائي أمير كرارة وهنا الزاهد تيمة الأكشن كوميدى من خلال دوبلير مشاهير يجسد دوره أمير كرارة، وفتاة تعمل في سيرك تلعب دورها هنا الزاهد ويخوضا رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية والأكشن، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

أما فيلم الجواهرجي، فمن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة بداية من يوم الأربعاء 30 يوليو الجاري، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، وهو العمل الذي يجمع محمد هنيدي ومنى زكي مجددا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.



محمد هنيدي ومنى زكي من كواليس الجواهرجي