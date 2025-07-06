سبب غير متوقع جعل كريستيانو رونالدو يغيب عن دفن زميله ديوغو جوتا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن السبب الحقيقي الذي دفع اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو الى ان يتخذ قرار الغياب عن مراسم دفن زميله في المنتخب البرتغالي اللاعب وصديقه ديوغو جوتا واشارت المعلومات أن رونالدو تواصل شخصيًا مع والدي الراحل وزوجته، وتم الاتفاق على عدم حضوره لكي لا تتحول المناسبة الحزينة إلى حدث جماهيري.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أكد دعمه الكامل للعائلة، مشددًا على أنه إلى جانبهم معنويًا رغم غيابه الجسدي، احترامًا لخصوصيتهم في هذه الفترة الصعبة. وأضافت "أبولا" أن الحضور القوي لاسمه وتأثيره الجماهيري كان من شأنه أن يُغيّر من طبيعة المناسبة وان تصبح الاضواء على كريستيانو في وقت ان الموضوع هو وداع شخص اخر وهذا ما لم تكن تريده العائلة.