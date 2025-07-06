لأول مرة منذ سنوات... ظهور إستثنائي لـ زوجة عادل إمام - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت هالة الشلقاني، زوجة النجم المصري عادل إمام، حديث الجمهور وذلك بعد ظهورها النادر للاعلام خلال مشاركتها في حفل زفاف حفيدها "عادل إمام جونيور"، نظراً لانها تحب ان تكون حياتها خاصة جدا وتفضل الابتعاد عن الأضواء والإعلام.

من جهتها شاركت الممثلة المصرية لبلبة صورة تجمعها بالسيدة هالة عبر حسابها الرسميعلى احد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلّقت قائلة: "مع الحبيبة السيدة هالة الشلقاني، زوجة الزعيم عادل إمام، في فرح حفيدها."

الصورة حصدت تفاعلاً كبيرًا وأصداءً إيجابية من المتابعين، الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية زوجة عادل إمام بعد غياب طويل عن الظهور العلني.