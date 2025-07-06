بطولة UFC في حديقة البيت الأبيض.. دونالد ترامب يفاجئ العالم بقراره

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لاستضافة نزال على بطولة UFC في حديقة البيت الأبيض، ضمن احتفالات أمريكا بالذكرى الـ 250 لتأسيسها عام 2026.

وسيتولى دانا وايت، رئيس UFC وحليفه القديم، تنظيم هذا الحدث، الذي وصفه ترامب بأنه "مشهد تاريخي". ورغم عدم تحديد موعد أو بطاقة النزال بعد، صرّح ترامب بأن الفكرة تعكس رؤيته لجعل عام الذكرى "أكبر احتفال وطني تشهده أمريكا على الإطلاق".

أثار الاقتراح فورًا حماسًا وجدلًا واسعين. ويرى المؤيدون أنه وسيلة مبتكرة لإشراك الجماهير وتسليط الضوء على الثقافة الرياضية الأمريكية، بينما يجادل المنتقدون بأن تنظيم فعالية للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض قد يُقلل من مكانة هذه الملاعب التاريخية. ولم تُصدر إدارة المتنزهات الوطنية ومسؤولو البيت الأبيض الحاليون أي موافقات رسمية أو تفاصيل لوجستية حتى الآن.

يؤكد هذا الإعلان استمرار روابط ترامب مع UFC، حيث ظهر مرارًا وتكرارًا بجانب القفص وروج لهذه الرياضة خلال فترة رئاسته وبعدها. في حال الموافقة، ستكون هذه المباراة الأولى من نوعها على أرض البيت الأبيض، مستقطبةً اهتمامًا إعلاميًا عالميًا. ويتوقع المنظمون حضورًا يزيد عن 20 ألف مشجع، وبثًا عالميًا.