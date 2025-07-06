شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تحيى حفلاً غنائياً في لبنان الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، حفلاً غنائياً في لبنان ضمن الاحتفال بأعياد بيروت، يوم الثلاثاء 8 يوليو الجارى، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، طرحت مؤخراً، أغنية بعنوان "بلا ولا أي كلام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب وعكست خلاله جمال الطبيعة، وهى من كلماتها، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع الموسيقي حسان الحسن، والفيديو كليب من إخراج رامي أبو منصف.

يذكر أن ماجد الرومي أصدرت 13 ألبومًا غنائيًا وعملت مع كثير من الملحنين والشعراء المشهورين، منهم: نزار قباني وكاظم الساهر، ومن أشهر أغانيها: "كلمات" كتبها الشاعر نزار قباني، ولحنها إحسان المنذر، "آدم وحنان" من فيلم "الآخر" وهى من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق سلامة، "يا ساكن أفكاري"من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، "أحبك جداً" من كلمات نزار قباني وألحان مروان خوري.

إضافة إلى أغانى "خدني حبيبي" من كلمات هنري زغيب وألحان نور الملاح، "مطرحك بقلبي" من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، "بالقلب خليني" من كلمات نهى نجم ونزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، وغيرها من الأغانى التي جعلتها واحدة من أبرز مطربات لبنان والوطن العربى على مدار السنوات الماضية.

ورغم تاريخ ماجدة الرومى الكبير في الغناء، خاضت تجربة السينما مرة واحدة فقط بمشاركتها في فيلم عودة الابن الضال للمخرج الراحل يوسف شاهين، وجاء عرضه للمرة الأولى عام 1976، وكانت وقتها في مطلع شبابها وجسدت دور فتاة تدعى تفيدة حسونة، وتربطها علاقة عاطفية بشاب لعب دوره الفنان الراحل هشام سليم، ومن ثم يواجهان العديد من الأزمات معًا بسبب الفارق في المستوى الاجتماعي بين عائلتيهما.