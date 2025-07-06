شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الطرابلسي: أنا ماسعتش للتمثيل وهو اللي جالي لوحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سامية الطرابلسي عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مشروع “يالا مسرح” للفنان محمد أوتاكا، مؤكدة أنها حرصت على التواجد تقديرًا للمجهود الذي بذله أوتاكا خلال الأشهر الماضية، ورغبةً منها في متابعة الإبداعات الشبابية التي يتبناها المشروع.

وقالت الطرابلسي في تصريحاتها لـ”الخليج 365”: “أميل بشكل خاص إلى العروض الكوميدية، وأتمنى تقديم عرض يجمع بين الاستعراض والكوميديا. وأؤمن بأهمية دعم المواهب الشابة، لذلك لن أتردد لحظة في الوقوف إلى جانب أي تجربة شبابية جادة تحتاج إلى دعمي.

وتابعت: لا أؤمن بوجود أدوار مستحيلة أو لا تليق بي، فليس لدي حدود معينة في اختياراتي، ولكن قد يرى القائمون على بعض الأعمال أن هناك أدوارًا لا تناسبني. مررت بفترة قدمت خلالها أدوارًا نمطية، لكنني حرصت على كسر هذا القالب والتنوّع في اختياراتي الفنية”.

وأكدت قائلة: لم يكن التمثيل جزءًا من خططي، فقد بدأت مسيرتي من خلال الإعلانات، وجاءت فرصة التمثيل بالصدفة، فأنا لم أسعى له ولكنه هو من جاءني، لكنها كانت محطة فارقة تعلّقت بها واستكملت فيها مشواري الفني.