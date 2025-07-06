محمد فؤاد بتصرف مفاجئ مع زوج ابنته في حفل زفافهما.. فماذا فعل؟!

لقطة مميزة لـ محمد فؤاد مع زوج ابنته

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النجوم يشاركون محمد فؤاد فرحته بابنته

محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنته في الساحل الشمالي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 02:52 صباحاً - احتفل النجمبزفاف ابنته بسملة ليلة أمس الجمعة الموافق 4 يوليو، في أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وسط أجواء مميزة مليئة بالسعادة والفرح.وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمقاطع المصورة الخاصة بالحفل والتي كشفت عن أجواء السعادة التي عاشهامع ابنته في يوم زفافها، وكان من المقاطع المؤثرة عندما شاهدها لأول مرة وهي ترتدي فستان الزفاف، بالإضافة إلى المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترقص فيه مع والدها على أغنية "بنت أبويا".وفي لحظة مميزة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر الفنان محمد فؤاد وهو يُقبل يد العريس خلال تسليمه ابنته، في مشهد حاز إعجاب بعض من الجمهور واعتبروه رمزاً لمشاعر الأبوة من محمد فؤاد تجاه العريس، وفي المقابل اعتبره آخرين تصرفًا غريبًا.وقد حضر حفل الزفاف مجموعة من الفنانين ومشاهير الغناء لمشاركة فؤاد فرحته بزواج ابنته، ومن أبرز الحضور محمد لطفي، إيهاب توفيق، الإعلامي طارق علام، مصطفى قمر، مصطفى كامل، وليد سعد، خالد عجاج، حميد الشاعري، ودنيا عبد العزيز وزوجها، وغيرهم.وحرص إيهاب توفيق ونجوم الغناء الذين حضروا على تقديم أغانيهم الشهيرة إهداءً للعروسين وسط أجواء من الفرح والحماس من العروسين والحضور.وكان النجمقد احتفل بخطوبة ابنته "بسملة" يوليو الماضي 2024، في حفل أُقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المُقربين، وخلال الحفل قدم فؤاد عدداً من أغانيه لابنته معبراً عن فرحته لها.وقد ظهرت العروس بسملة وهي مرتدية فستاناً أبيض أنيقاً، وكذلك العريس ارتدى بدلة بيضاء أنيقة، ومحمد فؤاد كذلك اعتمد إطلالة كاجوال باللون الأبيض.فيما احتفل بزواج نجله عبد الرحمن العام الماضي في واحدة من أكبر فنادق القاهرة وسط حضور فني كبير، حيث حرص على التواجد عمرو دياب، محمد حماقي، حمادة هلال، إيهاب توفيق، مي فاروق، عماد زيادة، وكان لافتاً للانتباه حرص نجوم الغناء الذين تواجدوا على تهنئة العروسين وتقديم باقة من أغانيهم الرومانسية المميزة التي تتناسب مع أجواء الحفل.قد يعجبكم محمد فؤاد.. فنان قدم قصة نجاحه في فيلم سينمائيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».