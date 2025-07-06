بعد 27 عامًا.. رامي إمام يحتفل بزواج ابنه على طريقة والده الزعيم عادل إمام

رامي إمام على طريقة والده: "بجوز ابني"

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

الظهور الأول للزعيم بعقد قران حفيده

ظهور نادر لزوجة عادل إمام

View this post on Instagram A post shared by Lebleba لبلبه (@leblebaegypt)

النجوم في حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 02:52 صباحاً - في ليلة استثنائية ومميزة؛ احتفل المخرجمساء أمس الجمعة الموافق 4 يوليو؛ بزفاف نجلهعلى مدربة اللياقة فريدة أشرف في حفل فني ضخم، حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي.وبعد مرور 27 عامًا أعاد المخرجخلال الحفل مشهدًا من حفل زفافه جمعه بوالده الزعيمففي لحظة مميزة لا تُنسى من زفافه، مر عليها حوالي 27 عامًا غنى خلالها الزعيم عادل إمام لنجله رامي قائلًا: "بجوز ابني هجوز ابني"، ليعودويعيد نفس المشهد وهو يغني نفس الأغنية ولكن هذه المرة في حفل زفاف نجله عادل رامي إمام.حيث ظهر في الفيديو وهو يقول: "أبويا من أكثر من 20 سنة غنى لي الأغنية دي، وبدأ في غناء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحضور، في مشهد مؤثر أعاد للأذهان الفيديو الأيقوني للزعيم في زفاف رامي.في سياق متصل، وبعد غياب وترقب من كل محبي الزعيم، شارك نجله، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة عائلية توسطها الزعيم، والذي يُعد الظهور الأول له من عقد قران نجل شقيقه عادلوظهر في الصورة الزعيموهو يتوسط العائلة ونجليه رامي ومحمد إمام، وحفيده عادل رامي إمام، وزوجته مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وزوجته وابنته وباقي أفراد الأسرة، وعلّق محمد على الصورة قائلاً: "من كتب كتاب عادل رامي إمام.. عقبال عندكم جميعاً".قد يعجبكم هذا هو المشهد الذي أبكى الزعيم عادل إمام.. اعرفوا تفاصيلهمن جانبها كشفت الفنانةعن أحدث ظهور للسيدة هالة الشلقاني، زوجة الفنان، وذلك في ظهور نادر جداً، لاسيّما وأنها لم تعتَد على الظهور إلا مرات قليلة جداً منذ زواجها بـ"الزعيم". لذلك تُعَد تلك الإطلالة استثنائية بشكلٍ كبير، فيما لاقت تفاعلاً كبيراً من قِبل الجمهور عبْر منصات التواصل الاجتماعي.وقد نشرت الفنانة لبلبة عبْر حسابها على "إنستغرام"، صورة تجمعها بزوجة الفنان عادل إمام، وعلّقت عليها بقولها: "مع الحبيبة السيدة هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام، في فرح حفيدها". حيث ظهرت بإطلالة بسيطة، ترتدي فستاناً ذا لون أسود.حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم، منهم: يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، هشام ماجد، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، محمد ثروت، هنا الزاهد، إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، الشاعر تامر حسين، عزيز الشافعي، محمد حماقي، تامر حسني، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج معتز التوني، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع العروسين.كما أشعل الأجواء الفنان أحمد سعد بالغناء، وتفاعل معه عم العريس؛ الفنان محمد إمام، والذي ظهر برفقة بناته في لحظة مرحة، ورقصوا فيها على أنغام "إيه اليوم الحلو ده"، وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع بشكلٍ كبير، خاصةً أنه يُعد الظهور الأول لبنات محمد إمام في الإعلام، وذلك لأنه يحرص على إبعاد عائلته عن الأضواء للاستمتاع بحياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء والشهرة.يمكنكم قراءة بعد الاحتفال بزفافه.. من هو العريس عادل رامي إمام حفيد الزعيم؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».