مطالبات بحذف أغنيات أحمد عامر بعد وفاته

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيلها الثاني، عن استيائه من الدعوات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بحذف أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من المنصات الرقمية، واصفًا تلك المطالبات بأنها "جريمة إنسانية" في حق الفنان وتاريخه الفني.



وقال عبد الله في بيان رسمي:

"رصدنا خلال الأيام الماضية دعوات من بعض الأشخاص تطالب بحذف أعمال الفنان الراحل أحمد عامر من المنصات، بحجة أنها لم تعد مناسبة للنشر بعد وفاته. كيف يمكن الاستماع إلى أغاني الفنان طوال حياته، ثم يُطالب بحذفها بعد وفاته؟ وإذا كان البعض يرى أن الغناء محرّم، فلماذا لم يُعترض عليه أثناء حياته؟ ولماذا يُعتبر الحذف بمثابة توبة بعد الموت؟ وهل حذف الأغاني يؤكد ضمنًا أن الغناء حرام في نظر البعض؟"

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن حذف الأعمال الفنية لفنان راحل يُعد انتهاكًا لحقه الإنساني والإبداعي، وتجاهلًا لما قدمه من إرث فني أثر في وجدان جمهوره، مضيفًا:

"الفن لا يُمحى بالموت، بل يظل شاهدًا على حياة إنسان ومشواره الفني وقيمته في الذاكرة".

وفي ختام تصريحه، دعا عبد الله إلى إعادة النظر في مثل هذه الدعوات، واصفًا إياها بأنها "غير منطقية، وتنتقص من قدر الفنان بعد وفاته، وتفتقر للرحمة التي ندّعي أننا نتمناها له".