مشروع لم يكتمل.. براد بيت وتوم كروز كادا أن يشاركا معًا في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم العالمي براد بيت مؤخرًا عن مشروع سينمائي كان من المفترض أن يجمعه بالنجم توم كروز قبل أكثر من عقد، وهو فيلم "Ford v Ferrari" الذي صدر لاحقًا عام 2019 من بطولة مات ديمون وكريستيان بيل.



وفي مقابلة نُشرت مؤخرًا مع صحيفة "ذا ناشيونال"، أوضح بيت أن المشروع كان يُخطط له قبل سنوات، حيث كان من المقرر أن يؤدي دور "كين مايلز"، بينما كان سيجسد كروز شخصية "كارول شيلبي"، إلا أن العمل لم يرَ النور حينها بسبب مشاكل في الميزانية.

وأشار براد بيت إلى أن المشروع أُعيد تقديمه لاحقًا بفريق عمل مختلف، واصفًا الفيلم النهائي بأنه كان رائعًا. كما تطرق خلال المقابلة إلى فيلمه الجديد "F1"، مؤكدًا أنه لا يعرف بعد ما إذا كان سيتم إنتاج جزء ثانٍ منه، لكنه عبّر عن رغبته في المحاولة.