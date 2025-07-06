شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مكاوى: فخور بتعاونى مع تامر حسنى فى "لينا معاد" والأغنية من كلماتى وألحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقي شريف مكاوي عن تجاربه المتعددة مع النجم تامر حسني، مشيرًا إلى أنه تعاون معه في عدد من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مثل أغنية "وأخيرًا" من فيلم البدلة، بالإضافة إلى "تمن اختيار" و"كل ده على إيه".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضح مكاوي أن التعاون هذا العام كان مختلفًا، حيث شارك في ألبوم "لينا معاد" الجديد لتامر حسني، ليس فقط كموزع موسيقي، بل أيضًا كمؤلف وملحن.

وأشار إلى أن أغنية "لينا معاد" من كلماته وألحانه وتوزيعه، معبرًا عن شكره الكبير لتامر حسني على ثقته واختياره للأغنية لتكون عنوان الألبوم.





وأضاف مكاوي أنه شارك أيضًا في توزيع ثلاث أغنيات أخرى في الألبوم، وصفها بالمفاجأة، مؤكدًا أنها تحتوي على أشكال موسيقية متطورة تعكس توجهًا فنيًا جديدًا ومختلفًا.

النجم تامر حسنى يعرض له حاليًا فى السينما فيلم ريستارت وتشاركه هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.