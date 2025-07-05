من الصدفة إلى العشق... كيف بدأت حكاية حسن الرداد وإيمي سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري حسن الرداد سابقاً عن تفاصيل قصة حبه وتعارفه على زوجته الممثلة المصري إيمي سمير غانم.



وقال حسن الرداد بإحدى المقابلات "إيمي تتميز بخفة دمها الطبيعية، هي لا تتعمد المزاح، لكنها ببساطة تشبه والدها الراحل سمير غانم في روحها. أنا بطبعي شخص محب للحركة، أحب الاستماع للموسيقى بصوت مرتفع، وأقود السيارة بسرعة، وأحب الرقص والمزاح في البيت، أما إيمي فهي على العكس تمامًا، تفضل الهدوء، تقود السيارة ببطء وتحب الصمت، وده بيخلق بينّا مواقف طريفة كثيرة".

وعن بداية تعارفهما، قال: "في عام 2009 كنت أشارك في مسلسل ابن الأرندلي، وكانت الفنانة دلال عبد العزيز تلعب دور والدتي. خلال التصوير، توفيت والدتها، وذهبت لتقديم واجب العزاء، وهناك قابلت لأول مرة إيمي ودنيا، وسلّمت عليهما، ولم أكن أعرفهما من قبل. بعد ذلك، قابلت إيمي صدفة ثلاث مرات: مرة وأنا أقود السيارة ليلًا في وسط البلد، ومرة ثانية عند بوابة المسرح، ومرة ثالثة أثناء دخولي المعهد لحضور محاضرة وكانت هي تصوّر مسلسلًا. لم نتحدث وقتها، لكن هذه المصادفات المتكررة جعلتني أشعر أن هناك شيئًا سيجمعنا. بعدها تقابلنا مرة أخرى في عزاء، ومن هنا بدأت صداقتنا، وكنا ضمن شلة كبيرة، ومع الوقت بدأنا نقترب من بعض. أنا أعشق الضحك وأحب الأشخاص الذين ينشرون البهجة، ووجدت فيها روحًا جميلة وخفة دم حقيقية. لا أستطيع تحديد لحظة معينة شعرت فيها بالحب، لكن جاء وقت شعرت فيه بانسجام كبير بيننا، وأنه من الصعب أن نكون بعيدين عن بعض".