من على شاطئ البحر.. داكوتا جونسون تجمع أكثر من trend بإطلالة واحدة

ميرنا وليد - بيروت - أثبتت النجمة العالمية داكوتا جونسون مجددًا ذوقها الرفيع في عالم الموضة بإطلالة مميزة خلال عطلتها الصيفية التي تقضيها في إيبيزا، حيث جمعت فيها بين أبرز صيحات الصيف.



وظهرت داكوتا بصورة وهي ترتدي تنورة مزينة بأزهار ملوّنة، تُعد من القطع الأساسية لهذا الموسم، ونسّقتها مع حقيبة خضراء من غوتشي بمقبض خشبي ظهرت في عرض خريف 2025.

واكتملت الإطلالة بحذاء "باليرينا" من الشباك، أحد أبرز اتجاهات الموضة لهذا الصيف، إلى جانب قبعة بيسبول أضافت لمسة عصرية وعفوية، تثبت أنّ هذا الإكسسوار يمكن تنسيقه مع إطلالات غير رياضية أيضًا.