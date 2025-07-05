شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبى يكتب: رامى جمال تنوع فنى واحترافية عالية فى ألبومه "محسبتهاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ كملحن لنجوم كثيرة في مصر والوطن العربى وأثبت قدرته على ترك بصمة كبيرة بين جيله، ولكنه انتقل من عالم التلحين الصريح إلى الغناء، النجم رامي جمال الذى قدم أول ألبوم فى مشواره الفنى عام 2011 بعنوان "مليش دعوة بحد" وحقق نجاحاً كبيراً، ثم توالت الألبومات الغنائية، ومن أيام قليلة طرح ألبومه الجديد بعنوان "محسبتهاش" وتصدر التريند والذي يُعد إضافة مميزة إلى مسيرته الفنية، الألبوم يقدم مزيجًا من الأساليب الموسيقية المتنوعة، مع كلمات وألحان وتوزيع على أعلى مستوى، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في تجربة رامي الفنية يضيف إلى رصيده الغنائي كمحطة جديدة تؤكد تطوره الفني وقدرته على التجديد المستمر، هذا الألبوم يمثل نقلة نوعية في مسيرته، حيث اعتمد فيه على مزج الرومانسية بالدراما في قالب موسيقي حديث وكلمات تحمل طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة.

يتميز الألبوم بتنوعه الموسيقي، حيث يمزج بين الأساليب الحديثة والتقليدية، مما يتيح للمستمعين تجربة سمعية غنية وممتعة، هذا التنوع يظهر فى تنقل الألبوم بين الإيقاعات السريعة والبطيئة، مما يبرز قدرة رامي جمال على التكيف مع مختلف الألوان الموسيقية.



تعاون رامي جمال في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين المبدعين، مما أسهم في تقديم كلمات تعبر عن مشاعر وأحاسيس عميقة، الألحان جاءت متناغمة مع الكلمات، مما أضفى على الألبوم طابعًا خاصًا يعكس الإبداع والاحترافية.



التوزيع الموسيقي في الألبوم جاء متقنًا، حيث تم استخدام الآلات الموسيقية بشكل مميز، مما أضاف عمقًا للأغاني، التوزيع الجيد ساهم في إبراز كل عنصر موسيقي، مما جعل كل أغنية تحمل طابعًا فريدًا.

الألبوم يُعد إضافة قيمة للمكتبة الموسيقية العربية، ويُظهر قدرة رامي جمال على تقديم أعمال فنية متميزة تعكس ذوقه الرفيع واحترافيته العالية .



رامي جمال اختار في "محسبتهاش" أن يغوص في المشاعر الإنسانية من خلال أغاني يغلب عليها الطابع الرومانسي والدرامي، وهو ما يبرع فيه دائمًا، لكنه في هذا الألبوم أضفى نضجًا أكبر على اختياراته، الأغاني تتناول موضوعات الحب، الفقد، الندم، بأسلوب أكثر عمقًا وصدقًا، جعل المستمع يشعر وكأن كل أغنية تحكي جزءًا من قصته الشخصية.



الألبوم يتميز بموسيقى مبتكرة تعكس تطور رامي جمال وحرصه على مواكبة الذوق العام دون أن يفقد هويته الخاصة. الألحان جاءت متنوعة، ما بين الإيقاع الهادئ والتوزيع المعاصر، مع المحافظة على النغمة الشرقية التي يعرف بها، أما الكلمات، فكانت مختلفة عن السائد، مليئة بالتعبير والإحساس، واختار رامي شعراء لهم أسلوب خاص في صياغة المعاني.



"محسبتهاش" ليس مجرد ألبوم جديد لرامي جمال، بل هو خطوة مهمة في مشواره الغنائي تؤكد مكانته كفنان ناضج يعرف كيف يختار، ويجيد التنويع، ويملك مشروعًا فنيًا حقيقيًا. الألبوم يعكس حرصه على التطوير ومخاطبة جمهوره بذوق فني عالٍ وشخصية موسيقية واضحة.



أثبت الفنان رامي جمال من خلال ألبومه الجديد محسبتهاش أنه فنان شامل يجيد التنقل بين ألوان موسيقية متعددة، مع الحفاظ على هوية فنية واضحة.



الألبوم، الذي يتكوّن من 15 أغنية، يعكس نضجًا موسيقيًا وتوجهًا فنيًا مدروسًا، حيث يتنقل بين الرومانسية، الدراما، الطرب، والمقسوم المصري، وحتى اللمسات الغربية والعربية المختلطة.



من أبرز مفاجآت الألبوم أغنية "قبلت التحدي" التي جمعت بين رامي جمال والفنان حمزة نمرة، هذا التعاون النادر مزج بين صوتين مختلفين في الأسلوب، لكن متقاربين في الإحساس والرسالة، الأغنية تحمل طابعًا تأمليًا إنسانيًا، وتتناول فكرة تخطي الأزمات ومواجهة التحديات بثبات.

حمزة نمرة أضاف بعدًا هادئًا وعميقًا بصوته وأسلوبه المعروف، بينما قدّم رامي أداءً عاطفيًا بأسلوبه الدافئ، هذه الأغنية تجاوزت التوقعات، وكانت من ضمن المراكز الأولى في تريند يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، واعتبرها الجمهور واحدة من أفضل الدويتوهات الغنائية لعام 2025.

في مفاجأة أخرى، تعاون رامي جمال مع الفنان التونسي الشاب نوردو في أغنية "زي الخطاف" رامي قدّم الجزء الرومانسي بكلمات قوية وحس موسيقي، بينما أضفى نوردو بصوته ولمساته الشبابية طاقة مغايرة جعلت الأغنية أقرب إلى جمهور جيل جديد من المستمعين.

بعيدًا عن الدويتوهات، يتميّز الألبوم أيضًا بأغاني متعددة الاتجاهات:

أغنية "محسبتهاش": الطابع الدرامي العاطفي المليء بالندم والصدق

"كأنه مجاش": رومانسية حزينة بأسلوب مبسط

"تطلب حنية" : أغنية رومانسية كلها مشاعر وأحاسيس

"يا جمالك" : أغنية راقصة ومبهجة



يمثل ألبوم محسبتهاش خطوة نوعية في مسيرة رامي جمال، حيث يبرهن على نضجه الفني وجرأته في التعاون مع أصوات متميزة مثل حمزة نمرة ونوردو.



يُعتبر ألبوم "محسبتهاش" علامة فارقة في مسيرة رامي جمال، حيث قدم فيه مزيجًا من الإحساس، الإبداع، والتجديد، ليؤكد أنه فنان لا يتوقف عن التطور، وقادر على التميز وسط زحام الإنتاجات الفنية إنه ألبوم يستحق الاستماع ويؤكد أن رامي جمال في طريقه لإثبات مكانته بين أبرز نجوم الغناء العربي.

ويضم ألبوم "محسبتهاش" 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.

وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة، منهم: وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام.