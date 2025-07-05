شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - طمأنت عائلة الزعيم عادل إمام جمهوره وتحديدا المخرج رامى إمام والنجم محمد إمام بنشر أحدث صورة للنجم الكبير عادل إمام، وذلك أثناء عقد القران لحفيد عادل نجل رامى إمام، حيث أرادت العائلة أن تطمئن الجماهير على صحة الزعيم.

وكان قد احتفلت عائلة الزعيم بزفاف حفيده نجل المخرج رامى إمام بحضور لفيف من النجوم.



عائلة عادل امام

وأقيم حفل الزفاف في أجواء احتفالية دافئة شارك فيها أفراد العائلتين، الأصدقاء المقربون، وكوكبة من نجوم الفن.

وأحيا الحفل النجم تامر حسني بتقديم أغانيه، بينما أشعل أحمد سعد الحضور بأغنية "إيه اليوم الحلو ده"، وسط لحظات رقص جميلة ظهرت من حفيد عادل إمام وزوجته، وكذلك محمد إمام برفقة بناته.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، نجل رامى إمام، أبرزهم: يسرا ولبلبة وتامر حسنى وحسن الرداد وإيمى سمير غانم، وكريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومحمد حماقي، وهنا الزاهد، وويزو، وعماد زيادة، والمخرج رؤوف السيد ويوسف الشريف، وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى، والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى، وآخرين.