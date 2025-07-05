شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة القديرة لبلبة عددا من الصور من حفل زفاف نجل المخرج رامى إمام وحفيد الزعيم عادل إمام الذى أقيم أمس وسط حضور لفيف من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء، وكانت ليلة رائعة حسبما أكدت لبلبة، كما كشفت الأخيرة عن صورة مع السيدة هالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام، خاصة أن ظهورها الإعلامى قليل للغاية.





لبلبة وهالة الشلقانى

وقالت لبلبة خلال منشورها على فيس بوك قائلة: مع الحبيبة السيدة هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام في فرح حفيدها.. مع أصدقائي وأحبائي محمد عادل إمام وإلهام شاهين وكريم عبد العزيز وهنا الزاهد في فرح حفيد الزعيم عادل إمام.

حرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، نجل رامى إمام، أبرزهم: يسرا ولبلبة وتامر حسنى وحسن الرداد وإيمى سمير غانم، وكريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومحمد حماقي، وهنا الزاهد، وويزو، وعماد زيادة، والمخرج رؤوف السيد ويوسف الشريف، وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى، والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى، وآخرين.



لبلبة وهنا الزاهد



لبلبة ومحمد امام والهام شاهين