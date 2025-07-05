شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك عادل عن أغنية "بابا": الهضبة هو بابا الغنا.. وسعيد بالتعاون الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر ملاك عادل، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع النجم عمرو دياب من خلال أغنية "بابا"، مؤكدًا أنها تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له.

وقال ملاك عادل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هذه هي المرة الثانية التي أعمل فيها مع الهضبة بعد أغنية الدنيا بترقص، وأنا سعيد جدًا بأغنية بابا، لأنها تحمل طابعًا جديدًا، وعمرو دياب فعلًا هو بابا الغناء".

وأضاف: "طول عمري بانتظر أسمع جديد عمرو دياب، لكن المرة دي كنت مستني بلهفة أكبر لأن أنا اللي كاتب الكلام، بشكر الملحن محمد يحيى والموزع عادل حقي والمهندس أمير محروس على مجهودهم الكبير علشان الأغنية تطلع بالشكل ده".

واختتم تصريحه قائلاً: "مبروك لكل صنّاع الألبوم، وأخيرًا مبروك لـ بابا عمرو دياب".

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

ويشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.