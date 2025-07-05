الظهور الأول للزعيم عادل إمام برفقة كل أفراد عائلته بحفل عقد قران حفيده.. شاهدوا الصورة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 10:23 مساءً - بالتزامن مع احتفال المخرج رامي إمام، مساء أمس الجمعة الموافق 4 يوليو، بزفاف نجله عادل رامي إمام على مدربة اللياقة فريدة أشرف في حفل فني ضخم، حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي، وبعد غياب وترقب من كل محبي الزعيم عادل إمام، شارك نجله محمد إمام، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة عائلية توسطها الزعيم، والذي يُعد الظهور الأول له من كتب كتاب نجل شقيقه عادل رامي إمام.

الزعيم عادل إمام يحتفل بزفاف حفيده

ونشر محمد إمام، من خلال حسابه على "فيسبوك"، صورة ظهر فيها الزعيم عادل إمام وهو يتوسط العائلة ونجليه رامي ومحمد إمام، وحفيده عادل رامي إمام، وزوجته مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وزوجته وابنته وباقي أفراد الأسرة، وعلّق محمد على الصورة قائلاً: "من كتب كتاب عادل رامي إمام.. عقبال عندكم جميعاً".



وقد انهالت التعليقات على الصور من قبل كل محبي الزعيم، الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيته ومشاهدته بخير وبصحة، متمنين له ولأسرته دوام الصحة والعافية والأفراح.

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النجوم في حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم، منهم: يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، هشام ماجد، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، محمد ثروت، هنا الزاهد، إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، الشاعر تامر حسين، عزيز الشافعي، محمد حماقي، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج معتز التوني، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع العروسين.

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كما أشعل الأجواء الفنان أحمد سعد بالغناء، وتفاعل معه عم العريس؛ الفنان محمد إمام، والذي ظهر برفقة بناته في لحظة مرحة، ورقصوا فيها على أنغام "إيه اليوم الحلو ده"، وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع بشكلٍ كبير، خاصةً أنه يُعد الظهور الأول لبنات محمد إمام في الإعلام، وذلك لأنه يحرص على إبعاد عائلته عن الأضواء للاستمتاع بحياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء والشهرة.

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هل تواجد الزعيم في زفاف حفيده؟

الجدير بالذكر أن حفل زفاف عادل رامي إمام تصدّر الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول صورة للزعيم عادل إمام مع الفنانة ‏يسرا، واتضح فيما بعد أن هذه الصورة مفبركة. تساءل عدد كبير من الجمهور عن تواجد الفنان عادل إمام في زفاف حفيده، وترددت أنباء ‏تفيد أنه بالفعل كان متواجداً في الحفل الذي أُقيم في مكان بالقرب من منزله، ودخل للحفل وسط حراسة مشددة، وكان بعيداً تماماً عن تجمع ‏النجوم والمشاهير. ‏

وعلى الرغم من انتشار هذه الأخبار، لكن الأسرة لم ترد على ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، ولم يتم نشر أي صور له برفقة أبنائه أو ‏العروسين، وذلك في إطار حرص عائلة الزعيم على الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية للعائلة.‏

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